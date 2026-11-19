Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác ATVSLĐ tại một cơ sở sản xuất. Ảnh tư liệu

Chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến mạng lưới quản lý

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 31-CT/TW/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong tình hình mới, Sở Y tế tỉnh đã ban hành văn bản phân cấp quản lý cơ sở lao động từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, tạo sự liên thông và rõ trách nhiệm giữa các cấp.

Ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay, mạng lưới cán bộ làm công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình y tế lao động từ tỉnh đến xã gồm 165 người. Đội ngũ này được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ hằng năm 100%, đóng vai trò nòng cốt trong việc giám sát, hướng dẫn các cơ sở lao động chấp hành pháp luật. Công tác tuyên truyền được đổi mới đa dạng từ tập huấn trực tiếp đến truyền thông qua báo chí, mạng xã hội, tập trung vào các ngành nghề có nguy cơ cao như: khai thác khoáng sản, xây dựng, điện và cơ khí. Song song đó, tổ chức công đoàn các cấp tích cực tham gia thương lượng về điều kiện làm việc, trang bị bảo hộ cá nhân và thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động.

Toàn tỉnh hiện quản lý 8.975 cơ sở lao động với 115.329 người lao động (nữ chiếm 46,9%), trong đó có 1.516 cơ sở tồn tại yếu tố nguy hiểm, có hại với 57.730 lao động làm việc và 20.689 người tiếp xúc trực tiếp. Nhờ duy trì thường xuyên công tác khám sức khỏe và quan trắc môi trường với 7.513 mẫu được quan trắc, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận kết quả tích cực khi không phát sinh trường hợp mắc mới bệnh nghề nghiệp trong suốt giai đoạn 2024 - 2026.

Chủ một doanh nghiệp sản xuất sữa tại Lâm Đồng chia sẻ: “Trong ngành thực phẩm, môi trường sản xuất nhiều máy móc áp lực, nhiệt độ cao và hóa chất tẩy rửa luôn tiềm ẩn rủi ro. Chúng tôi xác định đầu tư cho ATVSLĐ không phải gánh nặng chi phí mà là nền tảng phát triển bền vững; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kỹ năng để bảo vệ người lao động, qua đó giữ vững chất lượng nguồn sữa và năng suất sản xuất”.

Kiểm tra công tác ATVSLĐ tại một cơ sở sản xuất trong tỉnh. Ảnh: Tư liệu

Kiểm soát rủi ro tai nạn lao động, hướng mạnh về cơ sở

Dù kiểm soát tốt bệnh nghề nghiệp, tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh toàn tỉnh đã tiếp nhận, điều trị cho 2.846 trường hợp TNLĐ (giảm so với mức 3.349 ca của năm 2025). Trong số này, có 587 trường hợp được sơ cứu tại chỗ kịp thời, 1.987 người điều trị khỏi, 267 trường hợp phải chuyển tuyến và ghi nhận 5 trường hợp tử vong. Những con số này phản ánh áp lực không nhỏ đối với công tác phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc.

Sở Y tế tỉnh nhận định, một bộ phận chủ sử dụng lao động vẫn xem việc đầu tư cho ATVSLĐ là gánh nặng chi phí thay vì yêu cầu thiết yếu, dẫn đến việc chưa thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá nguy cơ, huấn luyện an toàn hay kiểm định thiết bị nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, việc quản lý khu vực không có quan hệ lao động gặp nhiều trở ngại do lao động phân tán, biến động, trong khi dữ liệu thống kê ở một số đơn vị còn thủ công.

Theo ông Lê Văn Hồng, để khắc phục những hạn chế này, ngành y tế tỉnh xác định, tiếp tục lấy phòng ngừa làm chính, gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp. Thời gian tới, công tác truyền thông và hỗ trợ chuyên môn sẽ hướng mạnh về các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và khu vực lao động tự do. Ngành cũng tăng cường phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm song song với nhân rộng những mô hình, sáng kiến an toàn hiệu quả.

Đặc biệt, sở kiến nghị UBND tỉnh và Bộ Y tế tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác quan trắc môi trường, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về ATVSLĐ từ địa phương đến Trung ương.