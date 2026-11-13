Hành động vì bình đẳng giới, kiên quyết xoá bỏ định kiến giới

Tham dự lễ phát động có ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở, ngành, UBND các xã, phường và gần 500 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn phường Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (bìa phải), cùng các đại biểu tham dự lễ phát động.

Năm 2026, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể. Mục tiêu bình đẳng giới được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ, trách nhiệm chia sẻ trong gia đình cũng như phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại lễ phát động.

Hiện nay, Cà Mau có 15.585 cán bộ nữ, chiếm 44,47% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc như “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, “5 không, 3 sạch” tiếp tục được duy trì và lan toả. Đặc biệt, hơn 1.370 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” đang phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh.

Để Tháng hành động được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, kiên quyết xoá bỏ định kiến giới. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, nguồn vốn, khoa học - công nghệ và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ nữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng những địa bàn và nhóm đối tượng còn nhiều khó khăn.

Lễ phát động diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, với sự tham dự của gần 500 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động.

Diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2026, Tháng hành động vì bình đẳng giới tại Cà Mau hướng đến tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng; góp phần bảo đảm quyền bình đẳng, phát huy vai trò, vị thế và năng lực của phụ nữ trong lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.