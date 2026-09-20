Hành động tinh tế của Quỳnh Lý dành cho Tú Hảo khiến dân mạng 'dậy sóng'

Mới đây, người mẫu Tú Hảo đã xuất hiện tại buổi ra mắt Bóng Ma Nhà Hát để chúc mừng bạn trai - diễn viên Quỳnh Lý. Đây là dự án điện ảnh mà nam diễn viên đảm nhận vai chính, vì vậy sự có mặt của Tú Hảo cũng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, cho thấy mối quan hệ tình cảm vẫn đang được duy trì đầy ngọt ngào.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành phần chụp hình tại thảm đỏ, Quỳnh Lý đã có một hành động khiến nhiều người thích thú. Nam diễn viên chủ động nắm tay Tú Hảo, sau đó quay lưng lại phía bạn gái và cẩn thận dìu cô bước xuống từng bậc thang tại khu vực sự kiện.

Hành động tinh tế của Quỳnh Lý dành cho Tú Hảo khiến dân tình thích thú, dành lời khen cho nam diễn viên. Ảnh chụp màn hình TikTok Meow Entertainment.

Khoảnh khắc này tuy diễn ra rất nhanh nhưng lại khiến nhiều người chú ý. Không cần những cử chỉ quá phô trương, Quỳnh Lý vẫn thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái bằng hành động rất đời thường. Đặc biệt, việc anh chủ động quay lại phía sau để hỗ trợ Tú Hảo xuống cầu thang khiến hình ảnh của cả hai càng trở nên gần gũi.

Ngay khi khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận tích cực. Không ít người dành lời khen cho cách Quỳnh Lý chăm sóc bạn gái: “Nhìn cách anh ấy nắm tay rồi quay lại dìu xuống cầu thang là biết được cưng chiều thế nào”, “Không cần nói gì nhiều, nhìn hành động là đủ hiểu rồi”, “Một hành động nhỏ thôi mà tinh tế quá”, “Bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng”, “Quan tâm kiểu này mới là tinh tế nè”.

Quỳnh Lý và Tú Hảo thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau kể từ khi công khai mối quan hệ.

Một số khán giả cũng cho rằng những cử chỉ tự nhiên như vậy thường khiến người xem cảm nhận rõ hơn sự gắn bó của một cặp đôi. “Yêu nhau lâu hay không đôi khi nhìn những hành động nhỏ là biết”, “Không phải khoe tình cảm nhưng vẫn khiến người khác thấy được sự quan tâm”, một số bình luận viết.

Trong không khí náo nhiệt của một sự kiện điện ảnh, hành động của Quỳnh Lý dành cho Tú Hảo càng trở thành điểm nhấn thú vị. Không quá cầu kỳ hay mang tính phô diễn, sự tinh tế của nam diễn viên nằm ở chính những điều rất nhỏ với một cái nắm tay, một lần quay lại và vài bước chân chậm rãi để bạn gái có thể bước xuống an toàn.

Qua khoảnh khắc này, Quỳnh Lý tiếp tục cho thấy cách anh thể hiện tình cảm với Tú Hảo bằng những hành động giản dị. Và đôi khi, chính những cử chỉ nhỏ ấy lại là thứ khiến một mối quan hệ trở nên đáng yêu trong mắt khán giả.

Qua khoảnh khắc này, Quỳnh Lý tiếp tục cho thấy cách anh thể hiện tình cảm với Tú Hảo bằng những hành động giản dị.