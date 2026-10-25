Hành động phi thường giữa đời thường lan tỏa năng lượng tích cực tuần qua

Chủ tịch UBND xã Phú Riềng khen thưởng đột xuất cá nhân cứu người trong dòng nước lũ. Ảnh: TTXVN

3 người đàn ông cứu người trong lũ dữ

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất 3 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 20/10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao tại khu vực cống nước thuộc tổ 1, thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng. Trên đường về nhà, em Mai Th. T. (14 tuổi) không may bị dòng nước xiết cuốn trôi cả người và xe. Trong tình thế nguy cấp, em T. bám được vào một cành cây và liên tục kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, các anh Vũ Văn Tuấn (50 tuổi), Lê Văn Thủy (42 tuổi) và Lê Văn Xuân (44 tuổi), cùng trú tại thôn Phú Hiệp, lập tức đến ứng cứu. Bất chấp dòng nước chảy xiết, cả ba lao xuống nước, kịp thời đưa em Tú lên bờ an toàn.

Ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng đã trao tặng giấy khen đột xuất cho 3 cá nhân, qua đó biểu dương, động viên và lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng.

Lặn xuống sông sâu hơn 3m cứu thanh niên nhảy cầu

Thông tin sơ bộ, khoảng 7h17 ngày 25/10, anh Nguyễn Hữu Phước (45 tuổi, trú thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con về.

Khi đi qua cầu Rào Trổ (xã Kỹ Thượng), anh Phước phát hiện một thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ trên cầu xuống sông. Sau khi rơi xuống nước, nam thanh niên vùng vẫy, chới với rồi chìm dần. Nhiều người đứng trên bờ hô hoán nhưng không thể xuống cứu vì không biết bơi.

Anh Phước nhanh chóng lái ô tô đến mố cầu, dừng xe lại rồi lao người xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Khi anh Phước đến nơi, nạn nhân đã chìm hẳn xuống đáy sông sâu hơn 3m. Anh Phước phải lặn xuống, nắm lấy cổ áo rồi đạp nước kéo người này lên. Một tay giữ chặt áo nam thanh niên, tay còn lại anh Phước cố quạt nước bơi vào bờ. Quá trình cứu người diễn ra khoảng 4 phút.

Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ nước ngoài rơi xuống hố sâu ở Đà Lạt

Sáng 25/10, bà Goh Shu Wen (quốc tịch Malaysia) cùng bạn đi leo núi Hòn Bồ ở phường Lâm Viên - Đà Lạt để ngắm cảnh. Trong lúc di chuyển, bà Goh Shu Wen không may rơi xuống một chiếc hố sâu khoảng 10m, là hố khai thác khoáng sản đã bị bỏ hoang từ lâu.

Người bạn đi cùng đã tìm cách cứu nhưng bất thành, nên liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng phòng PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động lực lượng và xe cứu thương đến hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Công an được huy động giải cứu nữ du khách rơi xuống hố. Ảnh: Thái Ngọc

May mắn, nữ du khách đã được đưa lên khỏi hố an toàn. Nạn nhân bị thương ở vùng cổ chân phải và được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều trị.

Nam du khách Mỹ lao xuống hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ gặp nạn

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức gặp mặt, cảm ơn ông Laszlo - du khách Mỹ vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt.

Nam du khách Mỹ cứu người phụ nữ gặp nạn dưới hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Thái Ngọc

Trước đó, chiều 23/10, một nữ du khách không may rơi xuống nước tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm. Phát hiện người phụ nữ đang chới với dưới nước, ông Laszlo ở gần đó, lập tức bơi hơn 20m từ bờ ra để cứu nạn nhân.

Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.