Hành động ngăn chặn 'thảm hoạ nổ khí gas' của diễn viên Yoon Dae Yeol

Diễn viên Yoon Dae Yeol (48 tuổi), được ghi nhận là người đã góp phần ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng hơn sau một vụ nổ khí gas tại Incheon, nhờ hành động kịp thời khóa các van gas và thông báo cho cảnh sát.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Incheon Seo-bu và các nguồn tin khác vào ngày 28/10, vào khoảng 8h45 sáng hôm trước, khi đang đi dạo gần một tòa nhà thương mại ở Majeon-dong, Geomdan-gu, Incheon, Yoon đã chứng kiến ​​một vụ nổ khí gas.

Vào thời điểm đó, một nhà hàng ở tầng một của tòa nhà đang trong quá trình tháo dỡ nội thất thì vụ nổ xảy ra, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Phát hiện các van của hai bình khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đặt bên ngoài tòa nhà vẫn đang mở, Yoon đã nhanh chóng khóa chúng lại và báo cho cảnh sát.

Vì sống gần khu vực này, Yoon đã biết trước vị trí đặt các bình gas. Anh thực hiện hành động trên vì lo ngại rằng, khí gas tiếp tục rò rỉ có thể dẫn đến những thiệt hại thứ cấp. Cảnh sát cho rằng, sự nhạy bén của nam diễn viên đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hậu quả nghiêm trọng hơn. Sau khi sự việc được đưa tin, Yoon đã chia sẻ về tình huống lúc xảy ra tai nạn trên mạng xã hội cá nhân: "Chủ nhà hàng cùng ba người đang làm việc tại hiện trường đều bị thương nặng. Trước tôi, đã có những người khác có mặt tại đó. Họ đã hỗ trợ chăm sóc người bị thương, điều tiết giao thông và gọi cho cơ quan chức năng. Tôi chỉ đơn giản là khóa các bình gas ở phía sau tòa nhà vì lo ngại nguy cơ xảy ra thiệt hại thứ cấp".

Anh nói thêm: "Điều tôi quan tâm nhất lúc này là các nạn nhân cùng gia đình họ, những người đang phải chịu đựng nỗi đau từ thương tích, mất mát và sự đau buồn. Tôi cảm thấy rất áy náy và ngại ngùng khi câu chuyện của mình xuất hiện trên truyền thông. Tôi thậm chí lo rằng, sự chú ý dành cho tôi có thể làm lu mờ bản chất thực sự của vụ việc này. Vụ tai nạn này vẫn chưa được giải quyết, và chưa ai hoàn toàn bình phục. Tôi chân thành mong những người bị thương cùng gia đình họ sớm hồi phục, cả về thể chất lẫn tinh thần".

Yoon Dae Yeol là một diễn viên, người chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sân khấu kịch. Anh đã có màn chào sân trên màn ảnh qua bộ phim Kundo: Age of the Rampant (2014) và kể từ đó đã góp mặt trong nhiều tác phẩm khác, như Assassination, Asura: The City of Madness, The Outlaws, Hunt và 12.12: The Day.

Trong khi đó, vụ tai nạn đã khiến bốn người, gồm ba công nhân và chủ nhà hàng, tất cả đều ở độ tuổi 60 bị bỏng, chủ yếu là ở vùng mặt. Họ đã được đưa đến bệnh viện và hiện đang được điều trị. Theo xác định ban đầu, một công việc phá dỡ đang được thực hiện bên trong nhà hàng vào thời điểm xảy ra sự việc.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ các tình tiết cụ thể của vụ tai nạn, trong đó xem xét khả năng vụ nổ đã xảy ra khi công việc phá dỡ được tiến hành mà van khí gas vẫn chưa được khóa lại.