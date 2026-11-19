Đoạn video được Nhà Trắng công bố ngày 19/11/2026 ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ghé sát nói nhỏ với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp song phương ởThâm Quyến, Trung Quốc, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ảnh chụp màn hình

Theo kênh Al Jazeera ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Trump nói với ông Putin rằng: “Chúng ta đã có mối quan hệ rất tốt đẹp trong nhiều năm. Chúng ta đã biết nhau từ lâu và tôi nghĩ rất nhiều điều tuyệt vời có thể đạt được từ cuộc gặp này, hoặc ít nhất là bắt đầu từ đây. Nhưng tôi tin rằng những điều đó sẽ trở thành hiện thực”.

Trong đoạn video được Nhà Trắng công bố, ông Trump và ông Putin bắt tay khi bắt đầu cuộc gặp song phương. Tổng thống Mỹ sau đó ghé sát nói nhỏ với nhà lãnh đạo Nga, song nội dung trao đổi không được công bố.

Trong một đoạn video khác được đăng trên tài khoản X của bộ phận Phản ứng nhanh Nhà Trắng, ông Trump chỉ về phía ông Putin và nói: “Ông ấy là bạn của tôi”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử vào cuối ngày 19/11 tại Hội nghị cấp cao APEC.