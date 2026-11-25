Bị cáo Vũ Quang Chiến - lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội) đã thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho nhiều người liên quan. Tuy nhiên bị hại là người bị thương nặng nhất chưa được Chiến bồi thường do khoản yêu cầu lên đến 2,1 tỷ đồng.