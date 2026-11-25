Hành động đẹp trong Ngày Văn hóa
Sáng 24-11, chị Lê Hà Anh Thư (19 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) nhặt được một chiếc ví có giấy tờ tùy thân và tiền mặt nên chủ động giao nộp cho Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) để xác minh, trả lại người đánh rơi.
Qua xác minh, Công an phường Hải Vân đã liên hệ, trao trả tài sản cho chị Hồ Thị Cẩm Ly (22 tuổi, tạm trú phường Hải Vân). Nhận lại tài sản, chị Ly vui mừng và gửi lời cảm ơn đến chị Thư cùng Công an phường Hải Vân. Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Thư là nét đẹp ứng xử, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, nghĩa tình, xây dựng phường Hải Vân ngày càng văn minh, đáng sống.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hanh-dong-dep-trong-ngay-van-hoa-post361486.html