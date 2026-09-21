Hành động đẹp của nữ Thượng tá Công an

Thượng tá Phạm Thị Liên trao trả số tiền 8,5 triệu đồng cho bà Vũ Thị Bông. (Ảnh: Bộ Công an)

Sáng 21/9, tại khu vực tiền sảnh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thành Công, số 1B, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Thượng tá Phạm Thị Liên, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã nhặt được số tiền 8,5 triệu đồng nghi do người dân đến giao dịch tại ngân hàng đánh rơi.

Sau khi nhặt được số tiền, với tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, Thượng tá Phạm Thị Liên đã chủ động, nhanh chóng bàn giao toàn bộ số tiền cho lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng để phối hợp xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả lại số tiền.

Ngay sau đó, Ngân hàng BIDV đã xác định được người đánh rơi là bà Vũ Thị Bông, trú tại số 10 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội và tiến hành hoàn trả đầy đủ số tiền 8,5 triệu đồng cho bà Bông.

Hành động đẹp của Thượng tá Phạm Thị Liên tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và phẩm chất tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của người cán bộ Công an nhân dân.

Đồng thời, là việc làm cụ thể “Gần dân nhất” trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.