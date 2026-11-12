Hành động đẹp của hai học sinh lớp 9 ở Cà Mau

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6-11, ông Nguyễn Văn Đây chạy xe ôm chở khách qua khu vực ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc thì xảy ra va chạm giao thông. Trong quá trình này, ông vô tình làm rơi chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay nhưng không hay biết.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường đi tập văn nghệ trở về, hai em Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền, học sinh lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc (phân hiệu Đoàn Thị Điểm), phát hiện chiếc nhẫn vàng bị đánh rơi. Sau khi nhặt được tài sản, hai em đã chủ động mang đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo và giao nộp, đề nghị lực lượng chức năng tìm người đánh mất để trao trả.

Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau cùng 2 em học sinh trao trả chiếc nhẫn vàng cho ông Nguyễn Văn Đây sau khi xác minh chủ sở hữu. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Vĩnh Lộc tiến hành xác minh, thông báo tìm chủ sở hữu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông Nguyễn Văn Đây là người đánh rơi chiếc nhẫn và tổ chức trao trả tài sản cho ông.

Nhận lại chiếc nhẫn vàng, ông Đây xúc động bày tỏ sự cảm ơn đối với hai em học sinh và Công an xã Vĩnh Lộc đã có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản. Hành động trung thực, tự giác của hai học sinh Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.