Anh Cà Văn Huy trao trả số tiền 497.778.941 đồng cho doanh nghiệp chuyển nhầm, trước sự chứng kiến của đại diện Công an phường Chiềng Cơi. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Công an phường Chiềng Cơi tỉnh Sơn La vừa nhận được thư cảm ơn của Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát sau khi phối hợp xác minh, hỗ trợ trao trả số tiền 497.778.941 đồng do doanh nghiệp chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19.11, anh Cà Văn Huy (sinh năm 2006), trú tại tổ 6 Hốc Sang, phường Chiềng Cơi, phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền lớn từ tài khoản Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát. Nhận thấy khoản tiền không thuộc về mình, anh Huy đã chủ động đến Công an phường trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại người chuyển nhầm.

Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát gửi thư cảm ơn lực lượng Công an hai địa phương và anh Cà Văn Huy

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với Công an phường Tây Thạnh, TP.HCM xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Qua làm việc, đại diện Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát xác nhận doanh nghiệp đã chuyển nhầm tiền do sơ suất trong quá trình nhập dữ liệu thanh toán.

Ngày 23.11, anh Huy chủ động chuyển trả toàn bộ số tiền 497.778.941 đồng cho doanh nghiệp. Việc hoàn trả được thực hiện sau khi lực lượng Công an phối hợp xác minh, làm rõ thông tin giao dịch và chủ sở hữu khoản tiền.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an hai địa phương và hành động trung thực của anh Huy, Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát đã gửi thư cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chiềng Cơi và Công an phường Tây Thạnh.

Hành động của anh Cà Văn Huy là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Sự việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong hỗ trợ người dân giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.