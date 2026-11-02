Hành động đẹp của các chiến sĩ công an khiến người phụ nữ xúc động cảm ơn

XEM CLIP (nguồn: CACC)

Ngày 2/11, Công an xã Dương Hòa cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của chị Phạm Thị Hằng, người được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ kịp thời khi gặp nạn trên đường.

Trước đó, khoảng 8h ngày 23/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Dương Hòa phát hiện một phụ nữ nằm bất tỉnh trên đường.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ lập tức tiếp cận, kiểm tra tình trạng và nhanh chóng đưa người phụ nữ đến trạm y tế.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của tổ công tác, chị Hằng đã được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, tránh để tình trạng nguy hiểm kéo dài.

Sau khi được giúp đỡ, chị Hằng đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của các cán bộ, chiến sĩ trong lúc chị gặp khó khăn, hoạn nạn.

Lá thư cảm ơn tuy giản dị nhưng là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những người chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ.