Hành động đẹp bảo tồn thiên nhiên của một người dân xứ Huế

Người dân phường Phú Xuân (Tp Huế) khi chủ động giao nộp cá thể Vạc hoa bị thương cho cơ quan chức năng

Một hành động đẹp của người dân phường Phú Xuân (Tp Huế) khi chủ động giao nộp cá thể Vạc hoa bị thương cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo vệ một loài chim quý hiếm mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng đối với thiên nhiên và môi trường sống.

Hành động đẹp vì bảo tồn thiên nhiên

Ngày 5/11, cơ quan chức năng phường Phú Xuân (Tp Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố Huế tiếp nhận một cá thể chim hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Lê Hữu Dĩnh, trú tại số 189 đường Đào Duy Anh, phường Phú Xuân, phát hiện một cá thể chim có dấu hiệu bị thương trong quá trình di chuyển trên đường. Nhận thấy đây là loài chim cần được bảo vệ, ông Dĩnh đã đưa về chăm sóc, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao theo quy định.

Vạc hoa, tên khoa học Gorsachius magnificus, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Qua kiểm tra ban đầu, Hạt Kiểm lâm xác định cá thể chim là Vạc hoa, tên khoa học Gorsachius magnificus, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể này vẫn còn vết thương ở phần cánh.

Vạc hoa - loài chim quý hiếm cần được bảo vệ

Vạc hoa thuộc họ Diệc, có những đặc điểm nhận dạng nổi bật như phần đầu sẫm màu, hai bên cổ nâu hung đỏ và các dải lông trắng ở vùng sau mắt, hai bên tai. Đây là loài chim có giá trị bảo tồn cao, rất ít gặp trong tự nhiên.

Việc phát hiện và tiếp nhận cá thể Vạc hoa bị thương một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của công tác bảo vệ động vật hoang dã. Mỗi cá thể được cứu hộ không chỉ có ý nghĩa đối với sự tồn tại của một loài mà còn góp phần duy trì sự phong phú của hệ sinh thái và cân bằng tự nhiên.

Trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng sẽ chuyển giao cá thể chim về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, theo dõi và điều trị vết thương. Khi sức khỏe ổn định, cá thể Vạc hoa sẽ được xem xét tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Đáng chú ý, hành động tự nguyện giao nộp của ông Lê Hữu Dĩnh là biểu hiện thiết thực của ý thức trách nhiệm cộng đồng. Thay vì giữ lại hoặc tự ý xử lý, việc chủ động thông báo và bàn giao cho cơ quan chuyên môn đã tạo điều kiện để cá thể chim quý được chăm sóc đúng cách.

Bảo vệ động vật hoang dã cần sự chung tay của toàn xã hội

Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm hay cơ quan quản lý mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Khi cộng đồng chủ động phát hiện, thông báo và không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép các loài quý hiếm, những giá trị tự nhiên sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ.

Từ một hành động đẹp tại Huế, thông điệp về bảo tồn thiên nhiên tiếp tục được lan tỏa: Tôn trọng sự sống, bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học chính là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sinh thái lành mạnh, hướng tới nền kinh tế xanh và sự phát triển bền vững./.