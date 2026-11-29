Buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh “Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ” diễn ra vào tối ngày 25/11 tại TP.HCM đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ. Đảm nhận một trong những vai diễn chủ chốt của bộ phim, Minh Hằng nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ nhờ thiết kế váy dạ hội sắc đỏ nổi bật, tôn lên thần thái quyến rũ và sắc sảo.

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, màn tái xuất của Minh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên liên tục thu hút ống kính, được truyền thông và người hâm mộ vây quanh. Tuy nhiên, một khoảnh khắc khác tại sự kiện cũng khiến khán giả thích thú, đó là sự xuất hiện âm thầm của ông xã doanh nhân Quốc Bảo để cổ vũ vợ.

Tạo hình của Minh Hằng trong buổi ra mắt phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Ảnh: BTC

Dàn diễn viên của bộ phim. Ảnh: BTC

Thay vì bước lên sân khấu, chồng Minh Hằng chọn đứng lặng lẽ ở một góc khuất nhưng ánh nhìn luôn dõi theo vợ đang tỏa sáng ở vị trí trung tâm. Theo đoạn video được chia sẻ, giữa tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của khán giả khi tên Minh Hằng được gọi lên, nam doanh nhân vẫn giữ ánh mắt chăm chú cùng nụ cười ngập tràn sự tự hào hướng về phía bà xã.

Sự có mặt của Nguyễn Quốc Bảo vẫn nhanh chóng được chú ý. Bởi lẽ, ông xã Minh Hằng vốn khá kín tiếng, hiếm khi lộ diện tại các sự kiện giải trí đông người. Anh thường chọn cách đứng phía sau, dành không gian để vợ theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Khoảnh khắc nam doanh nhân theo dõi vợ từ xa khiến cộng đồng mạng chú ý. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khi chia sẻ về quyết định tham gia Mẹ Mìn, Minh Hằng từng tiết lộ ông xã có phản ứng bất ngờ.

"Chồng của Hằng có hoang mang không thì xin thưa là có. Anh ấy hỏi là ủa sao hồi đó giờ có đóng thể loại phim này đâu mà giờ nhận lời, Hằng mới nói vui là tại vì đó giờ không xem nên muốn đóng thử cho biết thế nào. Anh nhà của Hằng cũng biết Hằng khá lì, một khi thích cái gì là làm thôi, chắc là anh biết là không cấm được nên không cấm", Minh Hằng chia sẻ.

Xuyên suốt thời gian thực hiện bộ phim, gia đình chính là điểm tựa vững chắc phía sau Minh Hằng. Nữ diễn viên tiết lộ dù lịch trình quay chỉ kéo dài tầm 10 ngày ở TP.HCM, người thân vẫn chủ động quán xuyến việc nhà và chăm lo chu đáo cho quý tử bé Mỡ giúp cô toàn tâm toàn ý với vai diễn.

Tạo hình của Minh Hằng trong phim Mẹ Mìn. Ảnh: FBNV

Ông xã Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1977, hơn nữ diễn viên 10 tuổi. Anh hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại một công ty dệt may lớn ở Long An. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng.

Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 6/2022 và chào đón quý tử đầu lòng tên thân mật là bé Mỡ vào tháng 8/2023. Từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Minh Hằng luôn chủ động điều chỉnh công việc nghệ thuật để cân bằng và vun vén cho gia đình nhỏ.

Dù là người nổi tiếng, Minh Hằng khá hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin riêng tư của ông xã. Cô từng hài hước giải thích rằng chồng không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên muốn giữ sự riêng tư cho anh và gia đình.

Minh Hằng và chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV↵