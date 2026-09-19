Hành động bất ngờ của động vật quý hiếm khi về rừng tự nhiên

Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (đóng tại xã Buôn Đôn) vừa phối hợp với đơn vị liên quan thả 9 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về rừng tự nhiên trên địa bàn.

Các cá thể động vật được thả gồm 2 con trăn gấm, 2 con khỉ đuôi dài, 4 con khỉ đuôi lợn và 1 con khỉ mặt đỏ. Tất cả các cá thể này đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Hiện nay, các loài động vật này được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Thành Nhân, bác sĩ thú y của Phòng Cứu hộ động vật hoang dã (Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk) cho biết, mỗi cá thể động vật được giải cứu hoặc tiếp nhận đều phải được chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Từ nơi nghỉ đến nguồn thức ăn phải đảm bảo tốt nhất để chúng nhanh chóng hồi phục.

Động vật quý hiếm có hành động bất ngờ khi vừa được thả về rừng. Video: Thành Nhân.

Đối với 9 cá thể động vật trên, đã chăm sóc rất chu đáo. Đồng thời, các cá thể đều được kiểm tra, đánh giá và xác định hoàn toàn khỏe mạnh, có khả năng sinh sống tốt trong tự nhiên trước khi tiến hành tái thả.

Đặc biệt, ngay khi vừa được thả, nhiều cá thể khỉ đã có những hành động rất bất ngờ như dùng chân leo lên những cây rất cao, trong khi miệng vẫn giữ chặt món ăn yêu thích là những bắp ngô tươi. Khi lên đến độ cao nhất định, chúng dừng lại thưởng thức món ăn.

Cùng với đó, có cá thể khỉ đã trưởng thành, thân hình to béo nhưng vẫn đánh đu thành thục trên những cành cây rừng rất nhỏ…

Động vật ăn no món yêu thích trước khi vào rừng. Ảnh: Thành Nhân.

Được biết, trước đó, vào dịp đầu tháng 9, có 6 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể kỳ đà vân và nhiều cá thể rùa núi vàng cũng đã được Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk phối hợp với đơn vị liên quan thả về rừng.