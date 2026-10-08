Hành động bất ngờ của cháu trai Dolly Parton sau ồn ào kiện tụng liên quan đến thừa kế

Bryan Seaver - cháu trai kiêm cựu trưởng bộ phận an ninh của cố danh ca Dolly Parton, tiếp tục vướng vào những rắc rối pháp lý liên quan đến đơn vị quản lý tài sản của nữ ca sĩ. Mới đây, ông bị cáo buộc sử dụng dây thép gai và nhiều biện pháp ngăn chặn quanh nhà riêng nhằm tránh nhận giấy tờ pháp lý từ tòa án.

Theo Page Six, người được giao nhiệm vụ tống đạt giấy tờ cho Bryan Seaver cho biết khu vực bậc thềm phía trước ngôi nhà của ông tại Tennessee đã bị bao quanh bằng băng cảnh báo màu vàng. Dây thép gai cũng được cho là giăng dọc theo tay vịn dẫn đến cửa chính.

Bryan Seaver - cháu trai kiêm cựu trưởng bộ phận an ninh của cố danh ca Dolly Parton tiếp tục vướng vào những rắc rối pháp lý.

Ngoài ra, trên bãi cỏ và gần cửa ra vào còn xuất hiện nhiều biển báo với nội dung "Cấm xâm nhập".

Trong hồ sơ gửi tòa án, người thực hiện việc tống đạt giấy tờ đã cung cấp hình ảnh ghi lại tình trạng ngôi nhà. Theo lời khai, những biện pháp ngăn chặn này chưa xuất hiện trong các ngày 24 và 25/9, nhưng đã được dựng lên vào ngày 26/9.

Những chi tiết trên được She’s Alive, LLC - công ty quản lý các hoạt động kinh doanh và tài sản của Dolly Parton đưa ra khi phản đối yêu cầu hoãn phiên điều trần ngày 9/10 của Bryan Seaver.

Trước đó, Seaver đề nghị lùi lịch xét xử với lý do cần thêm thời gian tìm kiếm luật sư đại diện. Ông cho biết phải đến ngày 5/10 mới có thể gặp luật sư mà mình muốn thuê.

Tuy nhiên, phía She’s Alive, LLC cho rằng Seaver đã cố tình trì hoãn việc chuẩn bị pháp lý. Trong hồ sơ, công ty nêu quan điểm: "Ông ấy đã chờ đến phút cuối mới có bất kỳ hành động nào và tòa án không nên tạo điều kiện cho cách hành xử đó".

Đơn vị này cũng nhắc lại một email chứa nhiều lời lẽ tục tĩu mà Seaver được cho là đã gửi ngày 21/8, chỉ 4 ngày trước khi Dolly Parton qua đời. Trong email, Seaver tuyên bố bản thân cùng đội ngũ luật sư đã sẵn sàng đối đầu về mặt pháp lý, đồng thời đưa ra những lời công kích gay gắt nhằm vào phía đối phương.

Đến tháng 9, thông tin Bryan Seaver bị sa thải khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh của Dolly Parton được công bố.

Trước đó, Seaver đề nghị lùi lịch xét xử với lý do cần thêm thời gian tìm kiếm luật sư đại diện.

Ngày 22/9, Seaver phát đi thông cáo, gọi việc bị sa thải là hành động "bất ngờ và cho đến nay vẫn chưa được giải thích". Ông khẳng định bản thân cùng đội ngũ an ninh sẽ không để bị đe dọa bởi những người mà họ cho rằng đang hành động thiếu thiện chí và tìm cách trục lợi từ cuộc đời của một người đã cống hiến rất nhiều.

Cũng trong ngày 22/9, Donny Nozell - quản lý lâu năm của Dolly Parton đã đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm tiếp xúc đối với Seaver. Ông cáo buộc cháu trai nữ ca sĩ có hành vi đe dọa và tìm cách gây sức ép để đòi tiền.

Bên cạnh đó, She’s Alive, LLC cũng đệ đơn kiện, cáo buộc Seaver gửi những tin nhắn mang tính đe dọa khiến nhiều nhân viên lo sợ, phải rời khỏi văn phòng và thuê lực lượng an ninh tư nhân để bảo vệ bản thân.

Về phía Bryan Seaver, ông đã phủ nhận toàn bộ những cáo buộc nhằm vào mình.

Dù phía nguyên đơn phản đối việc trì hoãn, thẩm phán cuối cùng vẫn chấp thuận yêu cầu của Seaver và quyết định dời phiên điều trần sang ngày 20/10, trong bối cảnh ông cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đại diện pháp lý.

Được biết, Bryan Seaver là con trai của Cassie Parton - chị em gái của Dolly Parton. Trước khi đảm nhận vị trí trưởng bộ phận an ninh, công việc này từng do cha ông - Larry Seaver phụ trách.

Bryan Seaver cũng chính là người công khai thông báo tin Dolly Parton qua đời. Huyền thoại nhạc đồng quê, nổi tiếng với bản hit 9 to 5, qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80 sau thời gian âm thầm chống chọi với bệnh ung thư.

Huyền thoại nhạc đồng quê nổi tiếng với bản hit 9 to 5 qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80 sau thời gian âm thầm chống chọi với bệnh ung thư.

Những tranh chấp pháp lý giữa Bryan Seaver và phía quản lý tài sản của Dolly Parton hiện vẫn chưa khép lại, khi các cáo buộc đang tiếp tục được xem xét tại tòa án.