Hàng xóm giúp chú rể làm 66 cổng chào dài 1,4km đến nhà cô dâu

Ngày 3/10, hình ảnh đám cưới của một cặp đôi tại huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Điểm đặc biệt của đám cưới là hàng chục cổng chào bơm hơi được dựng nối tiếp nhau từ trước nhà chú rể, kéo dài đến tận nhà cô dâu. Tổng chiều dài của dãy cổng chào lên tới 1,4km, trang QQ đưa tin.

Ngày 12/10, chú rể họ Trần cho biết, anh và cô dâu sống ở 2 làng lân cận. Tổng cộng có 66 cổng chào được thuê để trang trí trong ngày cưới, với giá hơn 80 nhân dân tệ/chiếc mỗi ngày (khoảng 310.000 đồng).

Tổng chi phí vào khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ (khoảng 19-23 triệu đồng).

Chú rể đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ hàng xóm để làm cổng chào mừng cưới ấn tượng. Ảnh: QQ

Anh Trần chia sẻ, việc bố trí nhiều cổng chào xuất phát từ tình cảm dành cho cô dâu và mong muốn thể hiện sự trân trọng với người bạn đời. Khi biết ý tưởng của chồng, cô dâu cũng rất vui.

Điều khiến câu chuyện thêm đặc biệt là gia đình chú rể không phải tự mình chuẩn bị mọi thứ. Bà con hàng xóm đã nhiệt tình hỗ trợ bơm hơi và cung cấp điện để các cổng chào hoạt động.

Hình ảnh hàng chục cổng chào nối dài giữa 2 ngôi làng không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn cho thấy sự gắn bó của những người hàng xóm.

Với chú rể, ý nghĩa của đám cưới không chỉ nằm ở màn trang trí dành cho cô dâu, mà còn ở sự chung tay, giúp đỡ của bà con trong ngày vui của gia đình.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú trước cách chú rể thể hiện tình cảm với cô dâu, đồng thời cho rằng sự nhiệt tình của hàng xóm mới là điều khiến đám cưới trở nên đáng nhớ.