Hàng xóm đập cửa lúc 4h, gọi gia đình Thanh Hóa chạy lũ

Người dân Thanh Hóa đưa gia súc lên thuyền chạy lũ Từ đêm 8/11, không khí lạnh gây mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Thanh Hóa xuất hiện ngập úng, ảnh hưởng sinh hoạt, thiệt hại tài sản của người dân.

Khoảng 4h sáng 9/11, chị Nguyễn Thu Hương (xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hàng xóm đập cửa liên tục, gọi gia đình dậy chạy lũ. Khi ấy, nước đã dâng lên mặt đường trước nhà. Chỉ vài tiếng trước, khu vực vẫn chưa có dấu hiệu ngập.

Không kịp chuẩn bị từ trước, cả gia đình chị vội đưa đồ điện, một số vật dụng có giá trị lên cao. Đến khoảng 5-6h, nước đã tràn vào nhà, lúc cao nhất dâng quá đầu gối người lớn. Ngoài sân, mực nước còn cao hơn vài chục cm.

Kể với Tri Thức - Znews, chị Hương cho biết cả gia đình chị khá bị động khi nước dâng nhanh trong đêm. Đến cuối giờ sáng cùng ngày, nước mới bắt đầu rút khi mưa tạnh.

"Nếu không có hàng xóm gọi dậy, có khi gia đình tôi đã gặp nguy hiểm và thiệt hại nặng hơn nhiều", chị nói.

Xã Yên Thọ cũng là một trong những khu vực xảy ra tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thanh Hóa sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, bên cạnh các xã như Nông Cống, Tân Thành... Nước dâng nhanh khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn, thậm chí thiệt hại tài sản do không kịp trở tay.

Trắng đêm canh nước lũ

Chị Hương cho biết mưa bắt đầu xuất hiện tại khu vực nhà mình từ khoảng 23h ngày 8/11. Ban đầu, chị và những người xung quanh không quá lo lắng bởi những ngày trước đó, địa phương cũng có mưa rào nhưng thường chỉ kéo dài 5-10 phút rồi tạnh.

Bên cạnh đó, gia đình chị phần nào chủ quan khi ở những đợt ngập trước, mưa thường kéo dài nhiều ngày khiến nước ở các khe, sông dâng lên mới gây ngập. Tuy nhiên lần này, nước tăng nhanh chỉ sau vài giờ mưa lớn.

Gia đình chị Hương may mắn dọn được nhiều đồ điện tử lên khu vực cao. Ảnh: Nguyễn Thu Huong/Facebook.

Dù may mắn di chuyển được các đồ điện tử lên khu vực cao và đem một ôtô, một xe máy đi gửi, gia đình chị Hương vẫn bị ướt hỏng một số vật dụng sinh hoạt, quần áo. Sáng 9/11, 4 con của chị, từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, cũng được trường thông báo nghỉ học do giao thông tê liệt.

Theo chị Hương, đợt ngập lần này gợi lại ký ức về trận lũ vào cuối năm 2025, khi gia đình không kịp trở tay. Thời điểm đó, nước cũng tràn vào nhà lúc nửa đêm, đến khi thấm ướt đệm nằm dưới sàn, các con chị mới tỉnh giấc và gọi người lớn dậy.

So với năm ngoái, thiệt hại của gia đình lần này ít hơn nhờ được hàng xóm cảnh báo sớm. Tuy nhiên, một số hộ xung quanh chịu ảnh hưởng nặng hơn, đặc biệt là các cửa hàng tạp hóa và kinh doanh vật liệu xây dựng không kịp di dời hàng hóa.

"Nhà tôi còn đông người nên mọi người cùng nhau dọn được. Có những nhà chỉ có hai vợ chồng, đồ đạc nhiều, nước lên nhanh như vậy thì không thể chuyển kịp", chị chia sẻ. Đến chiều 9/11, nước trong nhà chị và khu vực ngoài đường đã rút phần lớn, để lại bùn đất cùng nhiều đồ đạc cần dọn dẹp.

Anh Hùng thức trắng đêm canh nước ngập vì mưa lớn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Suốt đêm 8/11, gia đình anh Hà Ngọc Hùng (xã Nông Cống) cũng không dám chợp mắt để di chuyển đồ đạc và theo dõi mực nước. Tại khu vực ngã ba Minh Thọ, mưa xối xả bắt đầu từ khoảng 2h. Đến 3h30, nước đã dâng nhanh, tràn vào các nhà dân và cửa hàng ven đường, trong đó có quán chè của gia đình anh. Thời điểm ngập cao nhất, nước trước cửa quán dâng khoảng 30-40 cm.

Theo anh, khu vực này có địa hình trũng thấp, thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Dù hiện nước đã có dấu hiệu rút, gia đình vẫn phải theo dõi sát tình hình để kịp ứng phó nếu mưa tiếp diễn.

"Giờ mưa tạnh, nước ngớt một tí nhưng tôi vẫn phải canh tiếp vì dự báo còn mưa", anh chia sẻ.

Liên tục theo dõi tình hình

Tình trạng mưa ngập sáng 9/11 cũng khiến nhiều người lao động ở Thanh Hóa gặp khó khăn trên đường đi làm.

Chiều 9/11, chị Đỗ Thị Lượng (trú xã Thắng Lợi) vẫn phải nằm nhà nghỉ ngơi sau sự cố gặp phải trên đường đi làm sáng cùng ngày. Khi đi qua đoạn đường ở xã Nông Cống, mực nước ngập ngày càng cao, quá nửa bánh xe máy. Đúng lúc đó, một chiếc ôtô lao nhanh qua tạo sóng nước mạnh khiến chị mất thăng bằng, ngã sõng soài.

Sau cú ngã, xe máy của chị cũng chết máy. Chị phải dắt bộ hàng trăm mét qua đoạn đường ngập để tìm chỗ sửa. Không thể tiếp tục đến công ty, chị quay video ghi lại tình trạng đường sá, gửi vào nhóm làm việc để thông báo và xin nghỉ.

Chị Lượng bị ngã xe khi đi qua đoạn đường ngập sáng 9/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quang Thành (xã Thăng Bình) vừa tham gia hỗ trợ người dân, vừa phát trực tiếp trên mạng xã hội để cập nhật tình hình, cảnh báo những đoạn đường ngập sâu trong ngày 9/11.

Theo quan sát của anh, nhiều vị trí nước dâng cao hơn 1 m, cá biệt có nơi gần 1,5 m. Tại khu vực xã Thăng Bình, một số địa điểm ngoại đê bị ngập, trong khi nước phía trong đê cũng có dấu hiệu dâng lên.

Chiều 9/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 26/CĐ-PTDS, phát lệnh báo động 3 trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

Trước đó, lúc 6h cùng ngày, mực nước tại trạm đạt 2,40 m, thấp hơn báo động 2 0,40 m và được dự báo có thể lên mức báo động III (3,50 m) vào khoảng 9h.

Trước diễn biến lũ, cơ quan chức năng yêu cầu 13 xã, phường ven sông tăng cường tuần tra, canh gác đê, kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân vùng bãi sông và trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó.