Hàng xóm đào bới đống đổ nát, cứu sống cậu bé 4 tuổi sau vụ cháy nhà

Đoạn clip cho thấy Kennard Hodge đã rà soát một đống vật liệu cách nhiệt bị phủ bởi lớp tro xám dày trong vài phút trước khi kéo đứa trẻ ra bằng tay.

Toàn thân đầy vết bỏng, cậu bé bất tỉnh và ngừng thở.

Ông Kennard Hodge được nhìn thấy đang đào bới trong đống đổ nát. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Hinds.

"Cố lên nào, cậu bé… Cố lên nhé", một sĩ quan đang cấp cứu nói trong những nỗ lực tuyệt vọng để hồi sức cho cậu bé.

Đứa trẻ được hô hấp nhân tạo trước khi đưa đến bệnh viện trong tình trạng "rất nguy kịch".

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Edwards vào ngày 7/10 và đoạn clip kịch tính được ghi lại bằng camera gắn trên người cảnh sát.

Kể từ đó, không có thêm thông tin cập nhật nào về tình trạng sức khỏe của cậu bé được chia sẻ.

Ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội khi những người hàng xóm cố gắng giải cứu đứa trẻ. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Hinds.

Ông Kennard là một trong những người hàng xóm đã tìm kiếm cậu bé trong đống đổ nát. Bé là người duy nhất trong số 6 trẻ vị thành niên vẫn còn mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Giải thích về quyết định can thiệp của mình, Kennard cho biết ông muốn cho đứa trẻ một "cơ hội" sống sót.

"Điều duy nhất tôi muốn làm là đưa bé trai ra ngoài để bé có cơ hội sống sót", người hàng xóm nói với WAPTNews.

Terrence Crump, cảnh sát trưởng của Edwards, đã ca ngợi nỗ lực cứu hộ là "một phép màu".

"Vào khoảng 10h tối, cảnh sát đã đến hiện trường vụ cháy nhà ở khu 200 đường Utica sau khi nhận được báo cáo rằng 6 trẻ em bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà bị cháy.

Khi các cảnh sát đến nơi, ngôi nhà đã hoàn toàn chìm trong biển lửa và hàng xóm đã bắt đầu nỗ lực cứu hộ.

Hàng xóm đã giải cứu thành công 5 đứa trẻ khỏi ngôi nhà đó. Các cảnh sát được thông báo rằng một cậu bé 4 tuổi vẫn đang bị mắc kẹt bên trong", một tuyên bố từ Hạt Hinds cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.