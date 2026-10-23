Hãng xe Trung vẫn đến Mỹ bất chấp thuế quan, hãng nội địa sẽ thế nào?

Các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần tại châu Âu, nơi cứ 10 ôtô bán ra có một xe đến từ đất nước tỷ dân. Không dừng lại ở đó, nhiều thương hiệu cũng đang chuẩn bị gia nhập thị trường Canada.

Thêm hãng xe Trung muốn vào Mỹ

Đích đến tiếp theo của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là Mỹ. Đáng chú ý, để có thể đặt chân vào thị trường này, một số hãng đang cân nhắc hợp tác với chính những đối thủ bản địa mà họ muốn cạnh tranh.

Theo Reuters, Chery, tập đoàn ôtô Trung Quốc sở hữu các thương hiệu Omoda và Jaecoo, đang để ngỏ khả năng hợp tác với các hãng xe Mỹ.

Ông Charlie Zhang, Phó chủ tịch Chery, cho biết hãng dự kiến gia nhập thị trường Canada vào đầu năm 2027. Kế hoạch được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Mark Carney mở đường cho các thương hiệu ôtô Trung Quốc trong những cuộc đàm phán thương mại hồi tháng 1.

Sau thành công tại châu Âu, Chery dường như đang lên kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ. Ảnh: CNC.

Chery cũng đã có mặt tại Mexico. Tuy nhiên việc tiếp cận thị trường Mỹ được đánh giá phức tạp hơn đáng kể.

Theo Carscoops, nguyên nhân đến từ mức thuế nhập khẩu 100% đang áp dụng đối với ôtô Trung Quốc, cùng các quy định hạn chế phần mềm có nguồn gốc từ quốc gia này.

Những rào cản nói trên thậm chí đã buộc Polestar, thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, phải rút khỏi thị trường Mỹ trong năm nay.

"Đối với thị trường Mỹ, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm nhiều phương án khác nhau", ông Charlie Zhang chia sẻ với truyền thông.

Lãnh đạo Chery cho biết hãng không loại trừ khả năng hợp tác với các nhà sản xuất ôtô Mỹ để giải quyết những khó khăn liên quan đến quy định nhập khẩu và công nghệ.

"Chúng tôi rất cởi mở với những lựa chọn khác nhau, bao gồm cả khả năng hợp tác với các hãng xe Mỹ. Xét về mặt kỹ thuật, chúng tôi hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp phần cứng và phần mềm không sử dụng công nghệ có nguồn gốc Trung Quốc", ông Zhang nói.

Hãng xe Mỹ cần dè chừng

Khả năng hợp tác này có thể khiến những nhà sản xuất ôtô lâu đời tại Detroit phải cân nhắc lại chiến lược cạnh tranh.

Thay vì tìm cách ngăn chặn sự hiện diện của các thương hiệu Trung Quốc vốn có tốc độ phát triển nhanh và khả năng tối ưu chi phí tốt, những tập đoàn Mỹ có thể lựa chọn hợp tác để tận dụng lợi thế của đối thủ.

Theo Carscoops, một kịch bản giả định là Ford hoặc General Motors (GM) đảm nhận việc sản xuất ôtô cho Chery ngay tại Mỹ.

Phương án này về lý thuyết có thể giúp tập đoàn Trung Quốc từng bước tiếp cận thị trường, đồng thời đáp ứng những quy định liên quan đến nhập khẩu và phần mềm trên phương tiện.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ, với điều kiện những dự án này tạo thêm việc làm cho người lao động bản địa.

Ford hoặc GM có thể hợp tác cùng Chery nếu tập đoàn này muốn bán xe tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên các tập đoàn ôtô tại Detroit cùng Liên đoàn Công nhân Ôtô Mỹ (UAW) có thể không dễ dàng ủng hộ kế hoạch này.

Một tình huống tương tự từng xuất hiện vào đầu những năm 1980, khi các hãng xe Nhật Bản tìm cách mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ và vấp phải sự phản đối.

Dù vậy, Honda, Nissan, Toyota và Subaru sau đó đều xây dựng nhà máy tại quốc gia này.

Đến nay, các cơ sở sản xuất của những thương hiệu Nhật Bản đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Mỹ. Hoạt động của họ cũng dần được nhìn nhận như những doanh nghiệp có sự hiện diện lâu dài tại thị trường bản địa.

Đối với Chery, khả năng hợp tác với các hãng xe Mỹ có thể mở ra hướng đi mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.

Tuy nhiên việc hiện thực hóa kế hoạch vẫn phụ thuộc vào các quy định thương mại, chính sách công nghệ và thái độ của ngành công nghiệp ôtô Mỹ đối với sự xuất hiện của những đối thủ đến từ Trung Quốc.