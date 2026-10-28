Hãng xe Nhật Bản tăng tốc để cạnh tranh với Trung Quốc

Biểu tượng của các hãng ô tô Nhật Bản Toyota, Honda, Nissan và Suzuki. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Toyota, Honda, Nissan và các hãng xe Nhật Bản khác thường mất khoảng 4-5 năm để phát triển một mẫu xe mới, gấp đôi so với thời gian chưa đầy 2 năm mà các công ty Trung Quốc thực hiện.

Trong khuôn khổ các biện pháp cải cách, Nissan đặt mục tiêu cắt giảm thời gian phát triển thông qua chiến lược thiết kế một nền tảng dùng chung cho nhiều mẫu xe có cùng kích thước. Nissan dự định rút ngắn thời gian phát triển một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) mới xuống còn 3 năm 1 tháng, để kịp ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2028.

Sau đó, hãng sẽ sử dụng chính nền tảng của mẫu SUV này cho các dòng xe phái sinh, giúp giảm tới 40% thời gian phát triển, xuống còn 2,5 năm. Chiến lược sản phẩm mới này sẽ áp dụng cho 80% doanh số toàn cầu của công ty và dự kiến giúp cắt giảm 70% số lượng các loại linh kiện.

Ông Hidemi Sasaki, Phó tổng giám đốc bộ phận hoạch định sản phẩm của Nissan, cho biết, đây là một cuộc cải cách để công ty có thể linh hoạt trước những thay đổi, đồng thời cung cấp các mẫu xe chất lượng đến tay khách hàng một cách kịp thời.

Trong khi đó, Honda, hãng xe đang nỗ lực phục hồi mạnh mẽ sau khi lỗ ròng lần đầu tiên trong tài khoá vừa qua, đã đặt mục tiêu cắt giảm một nửa chi phí phát triển, thời gian thực hiện và khối lượng công việc so với các tiêu chuẩn năm 2025, thông qua việc tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các công nghệ kỹ thuật số khác. Những sáng kiến mới này sẽ bắt đầu được áp dụng cho các mẫu xe mà hãng dự kiến khởi động phát triển từ năm 2028.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới xét về sản lượng, cũng đang nỗ lực tinh giản các loại linh kiện dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng nhằm nâng cao năng suất và đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm. Toyota đặt mục tiêu cải thiện hiệu suất sử dụng không gian nhà xưởng thêm 35%.

Suzuki Motor Corp. dự định rút ngắn một nửa thời gian phát triển sản phẩm hiện tại xuống còn khoảng 2 năm, trong khi Mitsubishi Motors Corp. cũng đặt mục tiêu giảm 20% thời gian này xuống còn 3 năm vào khoảng năm 2030.