Hãng xe nào có mức độ trung thành khách hàng cao nhất tại Mỹ?

Theo Nghiên cứu Mức độ trung thành với thương hiệu ôtô tại Mỹ năm 2026 của J.D. Power, nhiều người tiêu dùng vẫn tiếp tục lựa chọn thương hiệu quen thuộc khi mua xe mới. Trong 5 phân khúc được khảo sát, có 4 phân khúc ghi nhận thương hiệu dẫn đầu đạt tỷ lệ khách hàng trung thành trên 60%, mức được J.D. Power đánh giá là đặc biệt cao.

Hãng xe tại Mỹ nào nhận được sự trung thành lớn nhất của khách hàng?

Ở phân khúc xe du lịch hạng sang, Porsche dẫn đầu năm thứ 5 liên tiếp với tỷ lệ trung thành 61,3%, bỏ xa BMW ở vị trí thứ 2 với 49,3%. Trong phân khúc SUV hạng sang, Lexus tiếp tục đứng đầu năm thứ 3 liên tiếp, đạt 59,2%, trong khi BMW xếp thứ hai với 56,4%.

Trong phân khúc xe du lịch hạng sang, Porsche dẫn đầu năm thứ 5 liên tiếp với tỷ lệ trung thành 61,3%. Trong phân khúc SUV hạng sang, Lexus tiếp tục đứng đầu năm thứ 3 liên tiếp, đạt 59,2%.

Ở nhóm xe du lịch phổ thông, Toyota giữ vị trí dẫn đầu năm thứ 5 liên tiếp với tỷ lệ 64,8%, vượt Honda ở mức 57,5%. Toyota cũng giành lại vị trí số một trong phân khúc SUV phổ thông với tỷ lệ trung thành 63,8%, nhỉnh hơn Honda với 63%. Năm ngoái, Honda là thương hiệu dẫn đầu ở phân khúc này.

Ford tiếp tục thống trị phân khúc xe bán tải năm thứ 5 liên tiếp, đạt tỷ lệ khách hàng trung thành 66,2%. Toyota đứng thứ hai với 62,2%. Tính trên toàn bộ thị trường, tỷ lệ trung bình tăng lên 50,2% trong năm 2026, so với 49% của năm trước.

Ở nhóm xe du lịch phổ thông, Toyota giữ vị trí dẫn đầu năm thứ 5 liên tiếp với tỷ lệ 64,8%. Toyota cũng giành lại vị trí số một trong phân khúc SUV phổ thông với tỷ lệ 63,8%.

J.D. Power cho biết nghiên cứu năm 2026 sử dụng dữ liệu giao dịch từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, bao gồm các trường hợp khách hàng đổi xe thuộc mọi đời xe để mua ôtô mới tại hệ thống đại lý được ủy quyền. Theo công ty nghiên cứu thị trường này, các hãng xe đã tự hấp thụ chi phí phát sinh từ thuế nhập khẩu, nhờ đó hạn chế tác động tiêu cực đến quyết định mua xe và mức độ trung thành của khách hàng.

Đằng sau thành công của những hãng xe quen thuộc tại Mỹ

Thị trường ôtô Mỹ đối mặt với nhiều thách thức trong năm nay, từ việc chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD dành cho xe điện đến các mức thuế nhập khẩu mới. Giá xăng tăng cũng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với sedan và xe hybrid, trong khi không phải hãng xe nào cũng có đầy đủ sản phẩm ở các phân khúc này.

Thị trường ôtô Mỹ đối mặt với nhiều thách thức trong năm nay, từ việc chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD dành cho xe điện đến các mức thuế nhập khẩu mới.

Nghiên cứu đo lường tỷ lệ khách hàng đổi xe cũ để mua một chiếc xe mới cùng thương hiệu tại các đại lý chính hãng. Kết quả cho thấy các nhà sản xuất vẫn duy trì được mối quan hệ với khách hàng bất chấp áp lực chi phí và khả năng chi trả ngày càng lớn.

Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh giá xe mới ngày càng đắt đỏ. Giá giao dịch trung bình của một chiếc ôtô mới tại Mỹ đạt khoảng 50.000 USD vào tháng 8/2026. Mức giá cao có thể khiến người mua cân nhắc chuyển từ thương hiệu hạng sang sang các lựa chọn phổ thông có chi phí thấp hơn, nhưng dữ liệu cho thấy xu hướng này chưa làm suy giảm đáng kể lòng trung thành với các thương hiệu.

Một lợi thế của những nhà sản xuất có danh mục sản phẩm rộng như Toyota là khả năng giữ chân khách hàng ngay cả khi nhu cầu thay đổi. Việc có nhiều lựa chọn trong cùng hệ sinh thái thương hiệu giúp hãng xe duy trì khách hàng qua những giai đoạn khác nhau.

Một lợi thế của những nhà sản xuất có danh mục sản phẩm rộng như Toyota là khả năng giữ chân khách hàng ngay cả khi nhu cầu thay đổi. Chẳng hạn, người đang sử dụng Toyota Grand Highlander và muốn chuyển sang một mẫu sedan nhỏ gọn, tiết kiệm hơn có thể lựa chọn Corolla thay vì chuyển sang Honda Civic. Việc có nhiều lựa chọn trong cùng hệ sinh thái thương hiệu giúp hãng xe duy trì khách hàng qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.