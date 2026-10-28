Hãng xe điện AVES của cựu CEO Green SM tiếp tục tăng vốn, nhắm tới phân khúc xe ba bánh

CTCP công nghệ và năng lượng xanh AVES vừa điều chỉnh vốn điều lệ, tăng từ 42 tỷ đồng lên hơn 59,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 17,1 tỷ đồng (khoảng 40,7%).

Đây là lần tăng vốn thứ hai của AVES trong vòng một tháng. Trước đó, doanh nghiệp tăng vốn lên 42 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký ban đầu, AVES có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng (10% vốn), ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng (5% vốn).

Ông Lê Hoàng Long từng giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega (Hkbike) và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Người đại diện theo pháp luật của AVES hiện là ông Triệu Tuyên Hoàng, sinh năm 1980, chức vụ Giám đốc.

AVES cho biết doanh nghiệp xác định 3 mảng hoạt động gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.

Công ty đang xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên, hướng tới ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

“AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ các giải pháp di chuyển thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng”, công ty viết trên fanpage.

Khai thác thị trường còn bỏ ngỏ

Một cập nhật đáng chú ý trong bản công bố thông tin mới đây là ngành nghề kinh doanh chính của AVES là “sản xuất xe điện” nay được làm rõ thành “sản xuất xe điện 2 bánh, 3 bánh”.

Trong khi các ngành nghề kinh doanh đăng ký trước đó không thay đổi, vẫn là: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xe 3 bánh chính là "miếng bánh" lớn ngành xe điện mà thị trường Việt Nam còn bỏ ngỏ. Ngay cả hãng xe điện chiếm thị phần số 1 là VinFast vẫn chưa có kế hoạch cho phân khúc này.

Hiện tại, mới có Công ty TNHH MTV Nam Triệu giới thiệu mẫu xe điện ba bánh chuyên dụng tại thị trường Việt Nam.

Tại Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghiệp an ninh Việt Nam (VN-SECURITY 2026), diễn ra từ ngày 8–10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, Nam Triệu trưng bày mẫu xe điện ba bánh thu gom rác sử dụng động cơ công suất 1.800W, thùng chứa bằng inox có dung tích 1m³. Theo thông số kỹ thuật công bố, xe có tốc độ tối đa từ 25-45km/h, phạm vi di chuyển từ 40-120km sau mỗi lần sạc.

Xe điện chở rác 3 bánh của Nam Triệu. Ảnh: VEC.

Mẫu xe thứ hai là xe điện ba bánh chữa cháy có kích thước thùng 1,6m. Xe có tốc độ tối đa từ 25-45 km/h, phạm vi di chuyển từ 35-120 km sau mỗi lần sạc.

Hai mẫu xe được giới thiệu trong bối cảnh nhu cầu phát triển phương tiện chuyên dụng có khả năng hoạt động linh hoạt tại các khu dân cư đông đúc, ngõ nhỏ và khu vực có hạ tầng giao thông hạn chế ngày càng được quan tâm.

Nam Triệu là doanh nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh (Bộ Công an), được hình thành năm 2016 trên cơ sở sáp nhập Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thanh Xuân và Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thiết kế và cải tạo phương tiện giao thông, trong đó có các dòng xe chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ an ninh và nhu cầu thực tế.