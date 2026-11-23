Từ sạp rau củ nhộn nhịp ở Milan đến quán cà phê nằm thông vách với cửa hàng túi xách tại Malaysia, các thương hiệu cao cấp đang viết lại quy tắc tiếp cận khách hàng. Thay vì kiên nhẫn chờ đợi người mua bước qua cánh cửa kính sang trọng với tâm thế sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô-la, các nhà mốt chủ động đi tìm họ từ sớm, ngay tại những không gian đời thường nhất, khi ý định sở hữu một món đồ xa xỉ thậm chí còn chưa kịp hình thành trong tâm trí.

PRADA VÀ NGHỆ THUẬT ĐƯA BẢN SẮC NHÀ MỐT VÀO TỪNG LẦN ĐI CHỢ

Dữ liệu từ báo cáo của Bain & Company và Altagamma cho thấy bức tranh kinh doanh thực tế đằng sau sự dịch chuyển này: thị trường hàng xa xỉ cá nhân toàn cầu năm 2025 đạt quy mô 358 tỷ euro, ghi nhận mức giảm 2% theo tỷ giá hiện hành và chỉ tăng trưởng khiêm tốn 1% theo tỷ giá cố định. Đáng chú ý, bản cập nhật tháng 6/2026 chỉ ra rằng phân khúc trải nghiệm đang duy trì đà tăng trưởng tích cực hơn hẳn so với hàng hóa hữu hình.

Lý giải cho xu hướng này, bà Claudia D’Arpizio, lãnh đạo mảng thời trang và hàng xa xỉ toàn cầu của Bain, nhận định người tiêu dùng hiện đại ngày càng khắt khe trong việc tìm kiếm giá trị tinh thần và ý nghĩa thực sự đằng sau mỗi lần tương tác với thương hiệu. Điều này đặt lên bàn các giám đốc bán lẻ một bài toán hóc búa: khi khách hàng bước chân vào cửa hàng chỉ vì tò mò hoặc để chi trả cho một dịch vụ nhỏ lẻ, thương hiệu phải làm gì để giữ chân họ và tạo ra lý do cho những lần quay trở lại?

Lời giải đầu tiên cho bài toán này đến từ cách các nhà mốt khéo léo cài cắm di sản thương hiệu vào những sinh hoạt bình dị nhất, mà Prada là một ví dụ điển hình. Ngược dòng thời gian về mùa thu năm 2021, các tiểu thương tại khu chợ truyền thống Wuzhong ở Thượng Hải bất ngờ đồng loạt sử dụng loại giấy gói mang hai sắc tím và vàng đặc trưng, in dòng chữ Feels like Prada để bọc rau củ, thịt cá và hoa tươi cho khách. Bất kỳ ai mua sắm với hóa đơn trên 20 nhân dân tệ đều nhận được một chiếc túi giấy mang logo nhà mốt nước Ý.

Hàng hóa bên trong vẫn thuộc về các sạp chợ địa phương, nhưng Prada đã khéo léo phủ lên tay người đi chợ tinh thần của bộ sưu tập thu đông, biến hành động xách một bó rau trở thành một tuyên ngôn thẩm mỹ đầy thú vị. Tiếp nối thành công đó, hai năm sau, thương hiệu tiếp tục đưa mô hình phiên chợ cuối tuần vào khuôn viên dinh thự lịch sử Rong Zhai, biến rau quả, cà phê, sách và đồ gốm thủ công thành chất xúc tác kéo công chúng đến với không gian triển lãm văn hóa của hãng.

Đến giữa tháng 5/2026, chiến lược này được Prada Beauty nâng lên một tầm cao mới tại Frutteto Garibaldi, một cửa hàng rau quả lâu đời nằm ở khu nghệ thuật Brera, Milan. Trong khuôn khổ sự kiện Prada Spring Market, các dòng sản phẩm như phấn má Prada Touch, son dưỡng Prada Balm hay nước hoa Paradoxe và Paradigme được bài trí xen kẽ đầy ngẫu hứng bên cạnh những sạp dâu tây chín mọng, bơ xanh và chanh vàng.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, khách tham quan còn có thể lập danh sách sản phẩm yêu thích hoặc đặt lịch hẹn trang điểm trực tiếp. Cũng trong tháng 5, một quán cà phê pop-up tại New York được nhà mốt dựng lên để khách hàng trải nghiệm phấn má Prada Touch cùng đội ngũ chuyên viên nhân dịp Ngày của Mẹ.

Nhìn sâu vào chiến lược này, có thể thấy bản sắc của Prada luôn nằm ở tư duy tái định nghĩa những chất liệu và bối cảnh quen thuộc. Giống như cách thương hiệu từng nâng tầm chất liệu vải dù nylon vốn chỉ gắn liền với tính công năng thành biểu tượng xa xỉ qua những chiếc túi xách kinh điển, tại Milan, Prada đã biến màu sắc tươi tắn và kết cấu tự nhiên của trái cây thành lớp phông nền hoàn hảo để tôn vinh mỹ phẩm.

Quan trọng hơn cả, sự sắp đặt này tạo ra một lộ trình chuyển đổi tâm lý mượt mà: khách hàng đi từ sự tò mò trước một quầy hàng lạ mắt, tiến tới thử một màu phấn trên da và bắt đầu cân nhắc việc rút hầu bao. Với danh mục làm đẹp được phát triển thông qua thỏa thuận cấp phép cùng tập đoàn L’Oréal từ năm 2021, Prada đã sở hữu một dải sản phẩm có mức giá "dễ thở" hơn rất nhiều so với túi xách, đóng vai trò như chiếc chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên cho những khách hàng mới.

TỪ SẠP TRÁI CÂY ĐẾN NHỮNG TIỆM BÁNH VÀ QUÁN CÀ PHÊ

Làn sóng đưa hàng hiệu vào không gian đời thường không chỉ dừng lại ở các kinh đô thời trang châu Âu mà đã nhanh chóng lan tỏa tới thị trường Việt Nam với những biến tấu mang đậm tính bản địa. Cuối tháng 5/2026, thương hiệu thời trang Mỹ Tory Burch đã chọn cách tiếp cận tương đồng với Prada khi tổ chức sự kiện Romy Bakery Pop-up tại Là Lá Bakeshop ở Quận 3, TP.HCM. Mở cửa tự do cho công chúng, không gian tiệm bánh được bài trí nổi bật với mô hình chiếc túi Romy cỡ đại cùng thực đơn bánh ngọt được tạo hình mô phỏng chính phom dáng của thiết kế này.

Thay vì phải bước vào một cửa hàng thời trang tĩnh lặng, khách hàng ghé quán chỉ vì một buổi hẹn cà phê nhẹ nhàng, để rồi hình ảnh chiếc túi chủ lực tự nhiên khắc sâu vào tâm trí họ thông qua những chiếc bánh bày trên bàn. Nếu Prada mượn sắc màu của trái cây làm nền cho mỹ phẩm, thì Tory Burch lại khéo léo đưa thiết kế biểu tượng của mình hòa quyện vào chính món ăn mà khách hàng thưởng thức.

Trong khi đó, Dior lại tận dụng sức hút của văn hóa cà phê để tạo ra những điểm chạm tinh tế trong các chiến dịch ra mắt sản phẩm tại TP.HCM. Từ không gian Dior Café nằm trong cửa hàng pop-up Xuân Hè trên đường Đồng Khởi vào tháng 3/2025, cho đến khu vực thưởng thức đồ uống tại sự kiện Miss Dior Pop-up ở Saigon Centre vào tháng 10/2026, cà phê luôn đóng vai trò là lời mời gọi cởi mở nhất. Đặc biệt với dòng nước hoa Miss Dior, khoảng thời gian nán lại nhâm nhi đồ uống giúp khách hàng có đủ sự thư thả để thực hiện bước quyết định quan trọng nhất khi mua hương thơm: xịt thử trực tiếp và cảm nhận sự biến chuyển của các tầng hương trên làn da theo thời gian.

Sự kết hợp giữa không gian đời thường và trải nghiệm dùng thử sản phẩm cũng được YSL Beauty khai thác triệt để trong chiến dịch Love 24/7 tại khu SoHo, New York vào tháng 2/2026. Tại đây, quầy tính tiền của một tiệm tạp hóa góc phố được tái hiện sống động để khách hàng tự do lựa chọn phong cách trang điểm và thử son bóng, phấn má dưới sự tư vấn của chuyên viên.

Những mô hình như vậy giúp thương hiệu phân loại rõ nét mức độ quan tâm của công chúng, tách bạch giữa nhóm khách chỉ đến vì không gian chụp ảnh và nhóm thực sự dành thời gian tìm hiểu công năng sản phẩm. Dù các dữ liệu công khai hiện nay chủ yếu tập trung vào khâu triển khai nên chưa thể định lượng chính xác tỷ trọng đóng góp vào doanh thu trực tiếp, nhưng giá trị nhận diện mà chúng mang lại là điều không thể phủ nhận.

Nếu các cửa hàng pop-up mang tính thời điểm giúp tạo ra những cú hích truyền thông ngắn hạn, thì mô hình kinh doanh ẩm thực cố định lại là bước đi dài hơi nhằm giữ chân khách hàng trong hệ sinh thái thương hiệu. Tại Prada Caffè bên trong trung tâm thương mại Harrods ở London, từng chi tiết từ sàn đá hoa cương caro đen trắng gợi nhắc cửa hàng lịch sử tại Milan, nội thất phủ sắc xanh đặc trưng cho đến họa tiết tam giác in trên tách cà phê đều được chăm chút tỉ mỉ. Ly cà phê lúc này trở thành một tấm vé thông hành, cho phép khách hàng chi trả cho một phần trải nghiệm xa xỉ của Prada ngay trong một buổi gặp gỡ bạn bè thông thường.

Ở một hướng tiếp cận thực dụng hơn, Coach biến mối liên kết giữa cà phê và thời trang thành một bài toán tối ưu hóa mặt bằng bán lẻ. Tháng 2/2026, thương hiệu này khai trương quán cà phê thứ tư tại Malaysia, tọa lạc ở Mitsui Outlet Park KLIA với thiết kế lối đi thông trực tiếp sang cửa hàng thời trang kế bên. Sự sắp đặt này tạo ra dòng chảy khách hàng hai chiều đầy tự nhiên: người đến uống cà phê có thể tiện chân dạo quanh ngắm túi xách, ngược lại, người đi mua sắm cũng có thêm một trạm dừng chân lý tưởng để kéo dài thời gian lưu lại.

Tuy nhiên, khi bước chân vào địa hạt ẩm thực, bản sắc thời trang thôi là chưa đủ; các nhà mốt buộc phải đối mặt với những tiêu chuẩn vận hành khắt khe của ngành dịch vụ. Một thiết kế không gian ấn tượng hay chiếc ly in logo thời thượng có thể kéo khách đến xếp hàng trong lần đầu tiên, nhưng chính thời gian chờ đợi, chất lượng đồ uống có tương xứng với mức giá cao cấp hay sự đồng đều trong thái độ phục vụ mới là yếu tố quyết định họ có quay lại hay không.