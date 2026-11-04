Hàng Việt xuất khẩu sang EU tăng tốc, xuất siêu dự báo lập 'đỉnh mới' khoảng 50 tỷ USD

Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì xuất siêu lớn với EU trong năm 2026

Trích dẫn báo cáo từ Cục Hải quan, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết, trong quý III/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với thị trường Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 24,11 tỷ USD, tăng 10,1% so với quý II/2026 và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại với EU, đạt 14,01 tỷ USD trong quý III/2026.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 65,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 21,8%, trong khi nhập khẩu tăng 13,9%.

Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì xuất siêu lớn với EU trong năm 2026. Ảnh: TTL

Với kết quả này, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng mạnh về phía Việt Nam với mức xuất siêu đạt 36,1 tỷ USD, cao hơn so với mức xuất siêu 28,8 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2025.

Đây là mức thặng dư cao và đóng vai trò quan trọng, nhất là đặt trong bối cảnh trong 9 tháng đầu năm 2026 cán cân thương mại của Việt Nam với thị trường thế giới ghi nhận mức thâm hụt hơn 19 tỷ USD.

Tuy nhiên, xét trong tổng cơ cấu thương mại của Việt Nam, tỷ trọng thương mại với EU tiếp tục có xu hướng giảm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thương mại với EU chiếm 7,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, thấp hơn mức 8% của cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu sang EU giảm từ 12% xuống 11,7%, trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ EU giảm từ 3,9% xuống 3,2%.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên giải thích, nguyên nhân là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường khác tăng trưởng nhanh hơn, khiến tỷ trọng của EU trong tổng thương mại của Việt Nam bị thu hẹp đáng kể.

Theo đơn vị này, trong quý IV/2026, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU dự kiến tiếp tục tăng nhờ nhu cầu nhập hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt đối với nhóm điện tử, máy móc và hàng tiêu dùng.

Dệt may có khả năng cải thiện nhờ nhập khẩu của EU từ Việt Nam tăng nhanh hơn xu hướng chung. Ảnh: VIAC

Dệt may có khả năng cải thiện nhờ nhập khẩu của EU từ Việt Nam tăng nhanh hơn xu hướng chung, trong khi giày dép có thể phục hồi chậm do nhu cầu nhập khẩu còn yếu.

Đối với nông sản, cà phê có thể được hỗ trợ bởi nhu cầu cuối năm, nhưng hạt điều và sắt thép vẫn đối mặt với khó khăn khi kim ngạch xuất khẩu 9 tháng giảm so với cùng kỳ.

Ở chiều nhập khẩu, nhu cầu máy móc, thiết bị, dược phẩm từ EU dự kiến tiếp tục gắn với hoạt động sản xuất và đầu tư trong nước.

Tính chung cả năm 2026, dự báo kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt khoảng 67–70 tỷ USD, tăng 19,3% - 24,7% so với năm 2025; kim ngạch nhập khẩu từ EU đạt khoảng 19–20 tỷ USD, tăng 8% - 13,5%, đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên khoảng 86–90 tỷ USD. Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì xuất siêu lớn với EU.

Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng sản xuất và xuất khẩu đáng kể

Tại Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2026 do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều 4/11, ông Noel Clehane, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN cho biết: Việt Nam có rất nhiều lợi thế trong xuất khẩu.

Theo ông, Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng sản xuất và xuất khẩu đáng kể. Tuy nhiên, cơ hội trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc thu hút thêm đầu tư, mà quan trọng hơn là thu hút đầu tư có chất lượng cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ các dòng vốn đầu tư đó.

Định hướng này phù hợp chặt chẽ với Nghị quyết số 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như mục tiêu của Việt Nam trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và dài hạn.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: VV

Cũng theo vị này, các doanh nghiệp châu Âu có nhiều thế mạnh để đóng góp vào mục tiêu này. Giá trị mà đầu tư từ châu Âu mang lại không chỉ nằm ở nguồn vốn.

Đầu tư châu Âu còn có thể mang đến công nghệ tiên tiến và chuyên môn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam và góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

“Vì vậy, cơ hội đặt ra là tạo dựng những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp châu Âu có thể đầu tư sâu rộng hơn tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầy đủ hơn vào các chuỗi giá trị được hình thành và phát triển xung quanh những khoản đầu tư đó”, ông nói.

Bên cạnh đó, các chuỗi giá trị này ngày càng cần phải xanh hơn. Tính bền vững đang ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh. Các quyết định đầu tư, quy trình sản xuất, yêu cầu của chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế ngày càng chịu tác động bởi quá trình chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng bền vững hơn.

Điều này mở ra những cơ hội hợp tác đáng kể giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, bao gồm trong các lĩnh vực sản xuất sạch hơn, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh, cũng là những nội dung được đề cập trong chương trình ngày hôm nay.

Đồng thời, doanh nghiệp cần một môi trường minh bạch, có tính dự báo và thuận lợi để những khoản đầu tư này có thể được triển khai và phát triển.

Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) tạo ra một nền tảng quan trọng, và chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy triển khai Hiệp định.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường toàn cầu, công nghệ và các yêu cầu pháp lý tiếp tục thay đổi, đối thoại chặt chẽ giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn”, ông nói.