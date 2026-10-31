'Hàng Việt vì người Việt': Mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026, phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030.

Theo Chương trình, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng bình quân 14–15% mỗi năm, đạt 13.500–14.000 nghìn tỷ đồng vào năm 2030. Hàng Việt Nam chiếm trên 80% tại siêu thị, trung tâm thương mại và trên 60% tại kênh phân phối truyền thống. Doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam tăng bình quân 12–15% mỗi năm.

Hàng hóa tại kênh siêu thị. Chương trình đặt mục tiêu hàng Việt Nam chiếm trên 80% tại siêu thị, trung tâm thương mại.

Sản phẩm tham gia Chương trình phải có xuất xứ Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định chuyên ngành và yêu cầu về đo lường, chất lượng. Bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” được xây dựng thống nhất, gắn với các tiêu chí về năng suất, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo vệ người tiêu dùng và truy xuất nguồn gốc.

Trong chuyển đổi số, Chương trình đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn

Đến năm 2030, ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên nền tảng số hàng Việt Nam; 100 doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu tiên phong. Đồng thời, hình thành ít nhất 5 gian hàng số chuyên biệt về hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử.

Doanh số thương mại điện tử phấn đấu tăng 23–25% mỗi năm, đạt 93–97 tỷ USD vào năm 2030, tương đương 18–19% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn được ứng dụng trong sản xuất, phân phối; nền tảng số hàng Việt quốc gia kết nối các chủ thể trong chuỗi.

Chương trình xác định kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là đối tác chiến lược, được khuyến khích tăng nội địa hóa và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, phát triển thương hiệu và công nghiệp hỗ trợ.

Bảy nhóm giải pháp được triển khai gồm: Truyền thông; phát triển phân phối, thương mại điện tử và bán hàng đa kênh; xây dựng nhãn hiệu, nền tảng số; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp năng lực; kích cầu tiêu dùng, khuyến mại tập trung theo mùa vụ; kiểm tra thị trường, bảo vệ người tiêu dùng; hoàn thiện chính sách, hạ tầng.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm chương trình kết nối cung cầu và “Tuần lễ hàng Việt vì người Việt”.