Hàng Việt vào thị trường Thái Lan: Cần sự chuẩn bị bài bản và chủ động

Tuy nhiên, từ một cuộc kết nối đến một đơn hàng thực tế là cả một quá trình, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và khả năng nắm bắt sát nhu cầu thị trường.

Để hàng Việt có thể đứng vững trên kệ bán lẻ, hoạt động xúc tiến thương mại cần được nối dài bằng sự chuẩn bị bài bản và chủ động của doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan.

Phép thử với thị trường

Tại Bangkok (Thái Lan), ngày 17-9 vừa qua, gần 60 doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của Central Group cùng các nhà nhập khẩu, phân phối Thái Lan trong khuôn khổ Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Hoạt động diễn ra trong Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2026, mở ra không gian để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận hệ thống phân phối quốc tế.

Lần đầu đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng sang giới thiệu tại thị trường Thái Lan, bà Lê Thị Phương Thảo, hộ kinh doanh Tân Phú Hưng (tỉnh An Giang) chia sẻ, điều quan trọng không chỉ là tìm được đơn hàng ngay sau cuộc gặp. Hai đối tác làm việc tại buổi kết nối không trực tiếp tìm kiếm nhóm sản phẩm của cơ sở, song đây vẫn là cơ hội để mở rộng quan hệ, đồng thời tìm kiếm những nhà mua hàng phù hợp hơn.

Theo bà Lê Thị Phương Thảo, chất lượng, giá cả, tính ứng dụng, độ bền và xác định đúng khách hàng mục tiêu là những yếu tố quyết định khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các sản phẩm đặc trưng địa phương khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại.

Ông Đào Đức Hiếu, Nghệ nhân văn hóa trà Việt Nam, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái Suối Giàng (tỉnh Lào Cai) cho biết, sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ của đơn vị đã tiếp cận một số thị trường như Pháp, Nhật Bản và Mỹ, nhưng Thái Lan vẫn là thị trường mới.

Theo ông Đào Đức Hiếu, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở trà, mà còn ở vùng nguyên liệu, những cây trà cổ thụ, chỉ dẫn địa lý và câu chuyện văn hóa gắn với Suối Giàng. Những yếu tố này cần được chuyển hóa thành giá trị thương mại khi tiếp cận các nhà phân phối.

Tuy nhiên, để sản phẩm có thể xuất hiện trên kệ hàng, doanh nghiệp phải trải qua quá trình xét duyệt hồ sơ, đánh giá năng lực sản xuất, sản lượng, cung cấp mẫu kiểm nghiệm và thực hiện các bước kiểm tra cần thiết. Nhà mua hàng sẽ xem xét sản phẩm trên cơ sở nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Như vậy, phản hồi từ nhà mua hàng không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà còn là một phép thử trực tiếp đối với sản phẩm. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện những điểm cần điều chỉnh về chất lượng, quy cách, giá thành, bao bì hoặc phương thức tiếp cận khách hàng.

Nâng giá trị hàng hóa để đứng vững trên kệ hàng

Tham gia chương trình kết nối tại Thái Lan, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều đơn vị thu mua thuộc hệ sinh thái Central Group. Đây là cơ hội mở thêm nhiều hướng tiếp cận cho hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, mỗi kênh bán hàng có những yêu cầu riêng về sản phẩm, tiêu chuẩn, năng lực cung ứng và phương thức kinh doanh. Vì vậy, lựa chọn kênh phân phối phù hợp cần gắn với chiến lược sản phẩm và khả năng đáp ứng thực tế của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch xúc tiến thương mại Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam Paul Le cho rằng, kết nối chỉ là một phần của quá trình. Doanh nghiệp cần chuẩn bị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và giúp người tiêu dùng Thái Lan hiểu rõ giá trị của hàng Việt Nam. Việt Nam có nhiều nhóm sản phẩm đã được biết đến trên thị trường quốc tế như hồ tiêu, cà phê, gạo, dừa, trà, hạt điều và cacao. Tuy nhiên, lợi thế về nguyên liệu không đồng nghĩa với việc sản phẩm có thể đứng vững trên kệ bán lẻ.

Cùng với sản phẩm, thương hiệu và phương thức tiếp cận thị trường cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Câu chuyện của GoChek, thương hiệu micro ra đời năm 2022, cho thấy một hướng phát triển dựa trên việc nhận diện khoảng trống nhu cầu và lựa chọn kênh bán hàng phù hợp.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, khoảng 80% doanh thu của GoChek đến từ các kênh thương mại điện tử, trong đó TikTok Shop chiếm khoảng 75%. Thương hiệu tập trung vào nhóm khách hàng là các nhà sáng tạo nội dung, đồng thời kết hợp phát triển sản phẩm với video trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng và hoạt động tiếp thị liên kết.

Đối với doanh nghiệp Hà Nội, việc tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2026 cũng cần được nhìn nhận trong định hướng mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao năng lực xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Thái Lan năm 2025 đạt 537,6 triệu USD, chiếm 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch đạt 465 triệu USD, chiếm 3,1%.

Để hoạt động xúc tiến thương mại phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu thị hiếu, xác định đúng phân khúc khách hàng, chuẩn hóa sản phẩm và xây dựng phương án cung ứng phù hợp.

Về phía cơ quan xúc tiến thương mại, hoạt động kết nối cần được nối dài bằng những hỗ trợ thiết thực như cung cấp thông tin thị trường, hướng dẫn tiêu chuẩn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tăng cường kết nối với nhà mua hàng và theo dõi quá trình đàm phán sau sự kiện.

Việc chủ động tổng hợp phản hồi từ các nhà phân phối, chuyển hóa thành thông tin hữu ích và kịp thời cung cấp cho doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng các chương trình kết nối, đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở điều chỉnh sản phẩm, hoàn thiện phương thức tiếp cận và nâng cao khả năng chuyển cơ hội xúc tiến thương mại thành những hợp tác thực chất.