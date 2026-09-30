Hàng Việt trước cơ hội gia tăng thị phần tại Úc

Khách mời tham gia phiên thảo luận

Sáng 30-9, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Úc tại TPHCM và các đơn vị tổ chức hội thảo “Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Úc, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết việc Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024, cùng các thỏa thuận hợp tác giữa TPHCM với các bang Queensland, New South Wales, Victoria và Vùng lãnh thổ Bắc Úc, đang tạo thêm không gian hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Trong chưa đầy 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TPHCM và Úc đạt 1,56 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của TPHCM sang Úc đạt 985 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo lãnh đạo ITPC, Úc là thị trường có sức mua cao, nhu cầu đa dạng và còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các nhóm hàng công nghiệp, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến.

Tại hội thảo, ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham), phân tích về xu hướng tiêu dùng và cơ hội mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông, dù xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Úc tăng mạnh trong 5 năm qua, thị phần hiện chỉ khoảng 2,7% trong tổng quy mô nhập khẩu hơn 308 tỷ USD của Úc năm 2025.

Theo đó, dư địa để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng thị phần tại Úc còn rất lớn. Hai nền kinh tế cũng có tính bổ trợ cao khi Úc là nguồn cung năng lượng, khoáng sản và nguyên liệu đầu vào, trong khi Việt Nam có thế mạnh về hàng chế tạo, hàng tiêu dùng và thực phẩm.

Tuy nhiên, để mở rộng thị trường, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu từ đối tác và người tiêu dùng Úc. Chủ tịch AusCham cho rằng các tiêu chí được đối tác thu mua đặc biệt quan tâm gồm chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật và khả năng duy trì dịch vụ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh chất lượng, các tiêu chuẩn, chứng nhận kiểm định và chứng chỉ liên quan đến sản xuất xanh, phát triển bền vững. Đây được xem là những điều kiện ngày càng quan trọng để hàng Việt Nam nâng khả năng tiếp cận và duy trì vị thế tại thị trường Úc.