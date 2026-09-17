Hàng Việt tìm cơ hội mới tại thị trường Thái Lan

Tối 17/9, tại Trung tâm thương mại CentralwOrld ở Bangkok (Thái Lan), “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 20/9. Sự kiện do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Central Group và Central Retail tổ chức. Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt, nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).

Không chỉ đưa hàng Việt lên kệ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Kirida Bhaopichitr, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan, cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa phát triển. Hai nước đã trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong nhiều thập kỷ, từ hàng tiêu dùng, nông sản đến sản phẩm công nghiệp. Khu vực tư nhân Thái Lan cũng ngày càng tham gia đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như thực phẩm, năng lượng và bán lẻ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026”.

Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 18,5 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD mỗi năm, đồng thời tăng chất lượng và chiều sâu liên kết kinh tế. Ông Phạm Việt Hùng, Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, đánh giá, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Giai đoạn tới, cần chuyển từ mở rộng quy mô thương mại sang tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư, sản xuất, phân phối và mở rộng thị trường.

Ông Phạm Việt Hùng, Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan phát biểu tại sự kiện.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Wallaya Chirathivat, Chủ tịch Central Group cho biết, Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan đã bước sang năm thứ 8. Theo bà, chương trình không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam gặp trực tiếp bộ phận thu mua của Central Group, qua đó nhận phản hồi về chất lượng, bao bì và yêu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Năm nay, hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các nhóm sản phẩm như thực phẩm chế biến, cà phê, mì, nước mắm Phú Quốc, bánh dừa nướng Đà Nẵng, trà và hàng thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý, lần đầu tiên sản phẩm OCOP Việt Nam được đưa sang giới thiệu trong khuôn khổ chương trình, trong đó có nhóm sản phẩm nhãn riêng Viet Gems của Central Retail. Đây là các sản phẩm đặc sản vùng miền đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên và được định hướng tiếp cận hệ thống siêu thị Tops của Central Retail tại Thái Lan.

Cùng với trưng bày, Bộ Công Thương phối hợp với Central Retail Việt Nam tổ chức các phiên kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và đội ngũ thu mua của Central Group. Qua đó, doanh nghiệp có thể tìm hiểu trực tiếp yêu cầu về chất lượng, quy cách bao bì và tiêu chuẩn của kênh phân phối hiện đại.

Mở rộng kết nối sang thanh toán và du lịch

Một điểm mới đáng chú ý tại “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” là việc Central Retail, NAPAS và VietinBank ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm kết nối thanh toán xuyên biên giới thông qua VietQRGlobal. Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp thanh toán QR tại hệ thống bán lẻ của Central Retail ở Thái Lan. Khi đi vào vận hành, du khách Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong nước để quét mã QR thanh toán khi mua sắm, thay vì sử dụng tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ. Hợp tác này sẽ góp phần mở rộng thanh toán xuyên biên giới, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho hoạt động mua sắm, thương mại và du lịch giữa hai nước.

Khu gian hàng tỉnh An Giang tại “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026”.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, việc kết nối doanh nghiệp, địa phương và người dân là nền tảng để quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu. Trong chặng đường mới sau dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế cần chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ giao thương hàng hóa sang liên kết sâu hơn trong chuỗi giá trị. “Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy kết nối đối tác, mở rộng thị trường và hỗ trợ triển khai các cơ hội hợp tác mới”, ông Phạm Việt Hùng chia sẻ.

Du khách quốc tế tham quan gian hàng của Hà Nội tại “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026”.

Với Central Group, sau 8 lần tổ chức, Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan đang được định vị không chỉ là một hoạt động quảng bá hàng Việt mà còn là một kênh kết nối giữa sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường. Việc kết hợp xúc tiến thương mại, kết nối thu mua, du lịch và thanh toán xuyên biên giới cho thấy phạm vi của hoạt động này đang được mở rộng cùng với nhu cầu hợp tác ngày càng đa dạng giữa hai thị trường.

Với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh hàng hóa, “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” được tổ chức tại Bangkok còn có các chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam, đồng thời tổ chức kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống thu mua của Central Group.