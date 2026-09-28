Hàng Việt nâng chuẩn từ tài nguyên bản địa

Trong ba thập niên của hàng Việt Nam chất lượng cao, cùng với những thay đổi của thị trường và hành vi tiêu dùng, nhiều thế hệ doanh nghiệp Việt cũng trải qua quá trình đầu tư công nghệ, nâng chuẩn chất lượng. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt còn cho thấy năng lực khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa hướng đến chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu trên hành trình xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã khởi động chuỗi Company Tour năm 2026, đưa chuyên gia, nhà nghiên cứu, người tiêu dùng và một số đơn vị liên quan đến trực tiếp nhà máy sản xuất của doanh nghiệp Việt để tìm hiểu những câu chuyện phát triển từ thực tiễn doanh nghiệp. Thay vì chỉ nhìn sản phẩm khi đã có mặt trên thị trường, chuỗi Company Tour tạo cơ hội đi vào quá trình phía sau sản phẩm: từ nguồn nguyên liệu, công nghệ, kiểm soát chất lượng đến quản trị và thị trường.

Trái mãng cầu được nâng tầm bằng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn, từng bước trở thành thương hiệu đặc sản độc đáo của vùng ven chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, Việt Nam có nguồn tài nguyên bản địa phong phú, nhưng thách thức là nâng những giá trị được thiên nhiên ban tặng thành sản phẩm chất lượng được tin dùng và có sức cạnh tranh. Trong hai thập niên đầu của hàng Việt Nam chất lượng cao, chính người tiêu dùng giữ vai trò bình chọn, cũng như tham gia trực tiếp lựa chọn thương hiệu họ tin và sẵn sàng chi tiền để mua.

Những năm gần đây, bước vào kỷ nguyên mới thì bình chọn của người tiêu dùng vẫn luôn giữ nguyên giá trị như ban đầu, nhưng doanh nghiệp Việt còn phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn xuất khẩu, hội nhập và phát triển xanh. Điều này, có thể thấy rõ ở ngành thực phẩm và đồ uống, bởi doanh nghiệp Việt cần hệ thống sản xuất, quy trình tiêu chuẩn và cơ chế kiểm soát để sản phẩm giữ được sự ổn định khi quy mô thị trường mở rộng.

Theo bà Hạnh, cách doanh nghiệp Việt ứng xử với tài nguyên bản địa là yếu tố quan trọng quyết định khả năng phát triển bền vững để chinh phục thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp khai thác tài nguyên bản địa theo tư duy tập trung khai thác tối đa nguồn nguyên liệu để đáp ứng sản xuất mà không tính đến khả năng tái tạo của tự nhiên, chính nguồn lực tạo nên lợi thế ban đầu có thể nhanh chóng suy giảm.

Vì vậy, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt hiện nay là vừa khai thác vừa bảo vệ, đồng thời giữ được những đặc tính nguyên bản của nguồn nguyên liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất hiện đại. Hay nói cách khác, làm sao để nguồn nguyên liệu giữ được sự nguyên bản, nhất là tài nguyên bản địa trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất hiện đại.

Ghi nhận thực tế trong chuỗi Company Tour mới đây, tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), doanh nghiệp có hơn 35 năm phát triển gắn với nguồn khoáng Đảnh Thạnh cho thấy, xác định nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh là tài nguyên bản địa quý giá, nên Vikoda khai thác hiệu quả phải đi cùng bảo tồn nguồn khoáng theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực tạo nên giá trị nguyên bản và khác biệt cho ra đời những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao.

Cụ thể, doanh nghiệp khai thác tối đa 500m³/ngày đêm, nhằm bảo vệ nguồn nước cho hiện tại và tương lai. Cùng với đó, doanh nghiệp không ngừng đầu tư dây chuyền, máy móc và thiết bị để nâng hiệu quả khai thác, duy trì chất lượng nguồn nước nguyên bản.

Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng giám đốc Vikoda cho hay, doanh nghiệp thành lập năm 1990 đã có hơn 35 năm phát triển gắn với Đảnh Thạnh. Doanh nghiệp cũng được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trong 22 năm liên tiếp, đồng thời đưa sản phẩm vươn ra thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và đang định hướng đến thị trường Mỹ.

Thông qua chuỗi Company Tour, Vikoda kỳ vọng chuyên gia, nhà nghiên cứu, người tiêu dùng và một số đơn vị liên quan có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và những tiêu chuẩn mà sản phẩm cần đáp ứng ở thị trường trong nước, quốc tế. Với triết lý “ngọc trong đá”, Vikoda đang nắm bắt xu hướng thị trường để tăng cường truyền thông tính nguyên bản trong sản phẩm từ nguồn khoáng kiềm thiên nhiên để tăng nhận diện thương hiệu.

“Bởi một danh hiệu được duy trì nhiều năm là sự ghi nhận đáng kể, tuy nhiên xây dựng thương hiệu cần không ngừng đáp ứng xu hướng thị trường trong và ngoài nước. Doanh nghiệp Việt luôn mong muốn người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và những tiêu chuẩn mà sản phẩm cần đáp ứng để giữ vững thị phần, cũng như xây dựng thương hiệu bền vững hơn nữa,” bà Nga chia sẻ thêm.

Ở góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TP. Hồ Chí Minh đánh giá, giá trị của nguồn tài nguyên không chỉ nằm trong sản phẩm đưa ra thị trường mà còn ở không gian sinh thái quanh khu vực. Do đó, doanh nghiệp Việt có thể phát triển hoạt động trải nghiệm gắn với sản xuất, cảnh quan và văn hóa địa phương.

Về phía khách tham quan có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, cách doanh nghiệp gìn giữ tài nguyên và công việc của người lao động tại nhà máy. Đây cũng là giá trị xã hội từ việc tạo điều kiện để người trẻ làm việc trên quê hương, hiểu và yêu tài nguyên địa phương như một phần đóng góp vào phát triển bền vững địa phương.

Dẫn chứng cụ thể, Tiến sĩ Minh phân tích, Vikoda đã bền bỉ xây dựng hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu đối với đồ uống có nguồn gốc rõ ràng, bên cạnh tầng nước ngầm khu vực này còn có không khí sạch và cảnh quan được bảo tồn gần như nguyên bản. Những điều kiện thuận lợi này, gợi mở ra khả năng tổ chức chương trình trải nghiệm, gắn câu chuyện khởi nghiệp với trách nhiệm xã hội cho Vikoda.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể khai thác thêm không gian văn hóa biển và đời sống đa dạng của các cộng đồng dân cư, giúp người mua trải nghiệm và tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, cũng như tài nguyên được sử dụng và tác động của hoạt động sản xuất đến cộng đồng. Qua đó, doanh nghiệp tham gia bồi đắp giá trị sinh thái, kinh tế, văn hóa và xã hội cho địa phương, mở thêm hướng tăng trưởng xanh trên nền tảng chuyển đổi số phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Một số chuyên gia khác cũng nhấn mạnh, khi tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện của thị trường quốc tế thì bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguyên liệu và phát triển kinh tế tuần hoàn đang chuyển từ lựa chọn sang yêu cầu bắt buộc. Trong bối cảnh này, hành trình của hàng Việt ra thế giới vì vậy đang bước sang một giai đoạn mới, với lợi thế không chỉ nằm ở việc sản xuất mà còn là cách doanh nghiệp sử dụng tài nguyên, kiểm soát tác động môi trường và chứng minh trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị.