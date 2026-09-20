Thông tin tại diễn đàn Phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, công tác phòng vệ thương mại của Việt Nam ngày càng được triển khai chủ động trên cả hai chiều nhập khẩu và xuất khẩu.

Hàng Việt Nam xuất khẩu đang đối mặt với 327 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, Việt Nam đã khởi xướng 62 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại và đang duy trì 37 biện pháp đối với hàng hóa nhập khẩu. Việc điều tra, áp dụng các biện pháp trên cơ sở quy định pháp luật và cam kết quốc tế góp phần bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ năng lực sản xuất trong nước.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, tính đến giữa tháng 9 năm 2026, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 327 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026 phát sinh 27 vụ việc mới, tăng hơn 4 vụ so với số vụ việc của cả năm 2025. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp trong việc theo dõi thị trường, nhận diện sớm rủi ro và chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại tại nước ngoài.

Diễn biến này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong việc theo dõi thị trường, nhận diện sớm các nguy cơ và chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại tại nước ngoài.

Cục Phòng vệ thương mại cho rằng doanh nghiệp cần từng bước chuyển từ tư duy bị động sang chủ động, coi dữ liệu, cảnh báo sớm và khả năng sử dụng công cụ phòng vệ thương mại là một phần trong quản trị rủi ro sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Công Thương, phòng vệ thương mại không phải công cụ hạn chế cạnh tranh mà nhằm bảo vệ cạnh tranh công bằng, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, duy trì việc làm và củng cố chuỗi cung ứng.

Áp lực không chỉ nằm ở số lượng vụ việc mà còn ở phạm vi và hình thức áp dụng ngày càng đa dạng. Trong bối cảnh dư thừa công suất và cạnh tranh về giá gia tăng, các sản phẩm công nghiệp cơ bản như kim loại, hóa chất, nhựa, vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng đáng kể trong các vụ việc phòng vệ thương mại. Các biện pháp chống lẩn tránh, chống gian lận xuất xứ cũng được sử dụng ngày càng rộng rãi.