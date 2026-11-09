Hàng Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc

Ông Trần Huy Hùng (giữa), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc và ông Vũ Bá Phú (ngoài cùng bên trái), Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, đến thăm Khu gian hàng doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Với quy mô Khu gian hàng thương mại lớn nhất từ trước đến nay, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) 2026 tại Thượng Hải (diễn ra từ ngày 5-10/11/2026) đã thu hút đông đảo khách tham quan và các đối tác quốc tế, với việc ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) cùng nhiều cơ hội xuất khẩu lớn.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, trong khuôn khổ hội chợ, sáng ngày 6/11/2026, ông Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc đã đến thăm Khu gian hàng doanh nghiệp Việt Nam và Gian hàng Quốc gia Việt Nam.

Ông Trần Huy Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực của Cục Xúc tiến thương mại cũng như các doanh nghiệp trong việc xây dựng một hình ảnh Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.

Ông Trần Huy Hùng nhấn mạnh CIIE 2026 là cầu nối chiến lược giúp tăng cường sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu.

Khu gian hàng thương mại Việt Nam năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với diện tích lên đến 1.000 m2, quy tụ 80 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh đó, Gian hàng quốc gia rộng 132 m2 cũng là điểm nhấn giúp quảng bá toàn diện về thành tựu, tiềm năng kinh tế, xúc tiến đầu tư và du lịch của đất nước.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ rất đa dạng, tập trung vào các nhóm ngành hàng thế mạnh như rau củ quả chế biến, sữa, yến, càphê, trà, thực phẩm đóng lon... Điểm cộng lớn của đoàn Việt Nam năm nay là các mặt hàng đều được chú trọng chế biến sâu, bao bì đầu tư hiện đại, bắt mắt và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường Trung Quốc.

Đặc biệt, bên cạnh phương thức tiếp cận truyền thống, Việt Nam đã tạo nên đột phá khi kết hợp quảng bá trực tiếp với thương mại điện tử xuyên biên giới. Phiên "Mega Livestream" phối hợp cùng nền tảng Douyin E-commerce đã mở ra một kênh tiếp cận trực tiếp, đưa nông sản và thực phẩm Việt vươn xa hơn trên môi trường số tại thị trường tỷ dân.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận những tín hiệu thương mại tích cực.

Ngày 6/11/2026, Vina T&T Group đã tổ chức Lễ ký kết MOU cùng MDL Commerce Group Co., Ltd. - Hệ thống bán lẻ và phân phối thực phẩm tại Trung Quốc gắn liền với thương hiệu METRO. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời mở ra thêm cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối và người tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc.

Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ thu hút đông đảo khách tham quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 2 ngày tham gia hội chợ, Công ty Cổ phần Mekong Herbals đã tiếp cận thành công 3 đối tác lớn. Trong đó, một đối tác đã chính thức ký kết MOU nhằm phân phối các sản phẩm tốt cho sức khỏe và tìm kiếm nguồn rau củ quả sạch. Một đối tác khác chuyên về dòng sản phẩm bột chế biến sâu, hàng cấp đông và bánh tráng đã lên kế hoạch sang Việt Nam khảo sát nhà máy, với nhu cầu nhập khẩu dự kiến lên đến 15 container/năm. Ngoài ra, một chuỗi phân phối thực phẩm chay lớn tại Trung Quốc cũng liên hệ để xúc tiến hợp tác.

Những kết quả bước đầu này không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp cho các doanh nghiệp, mà còn khẳng định vị thế và năng lực cung ứng chất lượng cao của ngành nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam trên trường quốc tế. Hội chợ CIIE 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội bứt phá hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Cục CIIE, Hội chợ năm nay - kéo dài 6 ngày, với diện tích trưng bày lần đầu tiên vượt mốc 440.000 m2, thu hút sự tham gia của 162 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế. Hơn 300 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 cùng các tập đoàn hàng đầu và hơn 2.000 đơn vị lần đầu tham gia đã đăng ký góp mặt tại sự kiện.

Dự kiến sẽ có hơn 480 sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tại Trung Quốc, châu Á hoặc trên phạm vi toàn cầu./.