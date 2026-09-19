Hàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ

Ông Harbinder Singh, Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart). (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Sau khi tham dự Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 (Vietnam International Sourcing 2026) hồi đầu tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Harbinder Singh - Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam và cho rằng nhiều nhóm sản phẩm của Việt Nam còn dư địa lớn tại thị trường Ấn Độ.

Ông Harbinder Singh cho biết ông đặc biệt ấn tượng với nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến, đóng gói có chất lượng cao, trong đó có những mặt hàng chưa xuất hiện phổ biến tại thị trường Ấn Độ.

Theo ông, thực phẩm và đồ uống Việt Nam còn nhiều cơ hội tại thị trường Ấn Độ nếu doanh nghiệp tiếp cận thị trường phù hợp.

Ông cũng đánh giá cao tiềm năng của càphê Việt Nam, cho rằng sản phẩm này chưa hiện diện tại Ấn Độ ở quy mô tương xứng với tiềm năng tiêu thụ và có thể tiếp cận nhiều phân khúc khác nhau.

Bên cạnh càphê, ông Harbinder Singh đánh giá nhóm thực phẩm, đồ uống đóng gói và trái cây của Việt Nam có khả năng cạnh tranh tốt, trong đó mức giá khá hợp lý là một yếu tố thuận lợi.

Ông cho rằng nếu doanh nghiệp hai nước xây dựng được chuỗi nhập khẩu với quy mô đủ lớn, các sản phẩm Việt Nam có khả năng mở rộng tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ, qua đó tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài.

Đáng chú ý, sau các cuộc gặp trực tiếp tại triển lãm, ông Harbinder Singh cho biết đã xác định được một số doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm phong cách sống phù hợp với định hướng của mình. Hai bên đã trao đổi thông tin doanh nghiệp và catalogue sản phẩm, đồng thời tiếp tục thảo luận về khả năng hợp tác lâu dài.

Đánh giá về hoạt động kết nối doanh nghiệp, ông cho biết sự kiện quy tụ hơn 600 doanh nghiệp, với tổng diện tích trưng bày trên 12.000m2, tạo điều kiện để các nhà mua hàng tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm và doanh nghiệp khác nhau.

Theo ông, hơn 3.000 cuộc gặp B2B (trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) diễn ra tại sự kiện cho thấy công tác tổ chức và điều phối được triển khai chuyên nghiệp, tạo đủ thời gian và không gian để các bên trao đổi trực tiếp.

Ông Harbinder Singh cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, đặc biệt là Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng, trong việc cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ trực tiếp tại các cuộc gặp.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm nguồn hàng, ông Harbinder Singh cho biết doanh nghiệp Ấn Độ này mong muốn tăng cường kết nối với các nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng phong cách sống, mây tre đan và sản phẩm trang trí, để đưa hàng hóa Việt Nam tới thị trường Ấn Độ, Mỹ và một số thị trường quốc tế khác.

Từ góc nhìn cá nhân, ông Harbinder Singh cho biết chuyến thăm Việt Nam đã mang lại cho ông những ấn tượng tích cực hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Ông đánh giá Việt Nam có tiềm năng hợp tác lớn, đồng thời bày tỏ ấn tượng với con người Việt Nam và mong muốn tiếp tục trở lại Việt Nam trong thời gian tới./.