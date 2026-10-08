Hàng Việt Nam chất lượng cao nâng sức cạnh tranh

Sự kiện thu hút gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng tham gia lễ hội, giới thiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khuyến mãi, gameshow, giao lưu và kết nối với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ hội. Ảnh: T.Q

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, 30 năm qua, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn từng bước khẳng định uy tín, đồng hành với quá trình trưởng thành của doanh nghiệp Việt. Đáng chú ý, phía sau mỗi thương hiệu là tâm huyết của người làm nghề, công sức của người lao động và sự kiên trì vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn.

Lãnh đạo TPHCM cho rằng, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế và trung tâm hội nhập của cả nước. Thành phố có trách nhiệm tạo thêm động lực, cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam là cũng là một trong những lực lượng tạo nên năng lực cạnh tranh mới cho thành phố.

Đông đảo người tiêu dùng mua hàng tại lễ hội. Ảnh: S.X

Tại lễ hội, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao khẳng định, sau 30 năm, chương trình không chỉ mở rộng về số lượng, quy mô mà còn tạo dựng uy tín về chất lượng sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng.

Theo bà Hạnh, trong bối cảnh TPHCM được định hướng phát triển thành một đô thị toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng đứng trước yêu cầu lớn hơn về đổi mới sáng tạo, nâng sức cạnh tranh, phát huy tài nguyên bản địa và giữ gìn bản sắc Việt.

Doanh nghiệp nhận bằng khen tại lễ hội. Ảnh: S.X

Dịp này, UBND TPHCM trao bằng khen cho 17 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao. VCCI trao bằng khen cho 8 doanh nghiệp; Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng 4 doanh nghiệp; Bộ Công Thương trao bằng khen cho 3 doanh nghiệp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao bằng khen cho 14 doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu và đóng góp cho kinh tế - xã hội.