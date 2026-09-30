Hàng Việt Nam Chất lượng cao kỷ niệm 30 năm với lễ hội Tự hào và tiếp nối

Lễ hội diễn ra từ ngày 8-11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động trải nghiệm, triển lãm, gameshow, cuộc thi, Company Tour, chương trình nghệ thuật và không gian tương tác dành cho người tiêu dùng.

4 ngày trải nghiệm và kết nối

Điểm nhấn của lễ hội là triển lãm “Hành trình 30 năm”, giới thiệu hình ảnh, tư liệu qua các giai đoạn, các kỳ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cùng những sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu đã tạo dấu ấn trên thị trường. Trong khi đó, “Con đường thương hiệu Việt” dành không gian cho các doanh nghiệp nhiều năm được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm và tương tác. Với Passport Dấu ấn Hàng Việt, khách tham quan có thể trải nghiệm các khu vực, tích lũy dấu mộc và nhận quà từ doanh nghiệp.

Các gameshow như “Người tiêu dùng và Hàng Việt”, đoán giá sản phẩm, thi kiến thức giữa các gia đình… được tổ chức trong nhiều khung giờ. “Giờ vàng Hàng Việt” diễn ra hằng ngày, với các sản phẩm do doanh nghiệp đăng ký đồng giá 30.000 đồng hoặc giảm giá đến 30%. Các gian hàng hoạt động từ 8h30 đến 21h30 mỗi ngày.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Ngày 8/10 có chủ đề “Khởi nguồn niềm tin - Vinh danh doanh nghiệp Việt”, với chương trình khai mạc, sân khấu hóa, tri ân và vinh danh doanh nghiệp. Ngày 9/10 mang chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, gồm gameshow dành cho người tiêu dùng, hoạt động của học viên Trường HOPE và chương trình “Niềm tin và hy vọng”.

Ngày 10/10 với chủ đề “Hàng Việt - Tự hào vươn xa”, sự kiện tiếp tục với các hoạt động mua sắm, tương tác, gameshow và văn nghệ - tạp kỹ. Ngày 11/10, chủ đề “Kết nối - Tương lai” khép lại lễ hội bằng chương trình nghệ thuật, trao giải các cuộc thi và đồng diễn “Bài ca Hàng Việt”.

Vinh danh doanh nghiệp đồng hành 30 năm

Tối 8/10, chương trình sân khấu hóa “30 năm về trong một giờ” do NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy - Đại sứ Hàng Việt đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn sẽ tái hiện những dấu mốc của hành trình 30 năm thông qua âm nhạc, hoạt cảnh, phim tư liệu, nhân vật thật và công nghệ trình diễn.

Trong đêm khai mạc, Ban Tổ chức cũng vinh danh, trao bằng khen cho các doanh nghiệp có đóng góp trong quá trình phát triển chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8-11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh được xem xét dựa trên những đóng góp cụ thể trong nhiều năm, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường đến đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, tạo giá trị xã hội và đồng hành với chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Dấu mốc 30 năm được ghi nhận trong bối cảnh yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây trọng tâm là chất lượng, mẫu mã và xây dựng niềm tin với hàng sản xuất trong nước, thì hiện doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Với chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, lễ hội không chỉ nhìn lại hành trình 30 năm mà còn tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng, chuyên gia và thế hệ trẻ, hướng tới những yêu cầu mới của thị trường và người tiêu dùng.