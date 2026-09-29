Hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào chặng đường mới

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Lễ hội là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm của chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao, đồng thời kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng thông qua nhiều hoạt động được chuẩn bị trong nhiều tháng như: trưng bày tư liệu, truyền thông, trải nghiệm, các cuộc thi, company tour, chương trình nghệ thuật và không gian tương tác.

Theo Ban tổ chức, lễ hội có bốn chương trình chính. Mở đầu là chương trình “Khởi nguồn niềm tin-Vinh danh doanh nghiệp Việt”, tập trung nhìn lại hành trình 30 năm của Hàng Việt Nam chất lượng cao. Điểm nhấn là chương trình sân khấu hóa, tri ân và vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành với chương trình trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CTV)

Chương trình “Thắp sáng ước mơ” mở rộng các hoạt động hướng đến cộng đồng và thế hệ trẻ, với gameshow dành cho người tiêu dùng, hoạt động của học viên Trường HOPE và chương trình “Niềm tin và hy vọng”.

Tiếp đó, chương trình “Hàng Việt-Tự hào vươn xa” gồm các hoạt động mua sắm, tương tác, gameshow và chương trình văn nghệ, tạp kỹ.

Lễ hội khép lại với chương trình “Kết nối-Tương lai” gồm các hoạt động dành cho người tiêu dùng, chương trình nghệ thuật, trao giải các cuộc thi viết, ảnh và đồng diễn “Bài ca Hàng Việt”.

Theo Ban tổ chức, dấu mốc 30 năm của Hàng Việt Nam chất lượng cao diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh đã có nhiều thay đổi. Những năm đầu, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, mẫu mã và xây dựng niềm tin đối với hàng sản xuất trong nước.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Hiện nay, yêu cầu đặt ra cao hơn, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó là yêu cầu về kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Lễ hội diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 8-11/10, tại Công viên Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh.