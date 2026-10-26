Hàng Việt liên kết xuất khẩu xanh

Đồng Nai có nhiều mặt hàng nông sản và chế biến tiềm năng xuất khẩu. Trong ảnh: Bưởi Tân Triều được giới thiệu tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026.

Liên kết chuỗi cung ứng vì thế được xem là một giải pháp giúp DN giảm chi phí chuyển đổi, nâng khả năng cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Liên kết để giữ thị trường

Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của những DN lớn mà đang tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng xuất khẩu. Từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến vận chuyển, mỗi khâu đều ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà mua hàng quốc tế.

Tại Diễn đàn “Đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh” ngày 22-10, trong khuôn khổ Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu liên kết giữa DN, nhà cung cấp, hiệp hội ngành hàng và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Những tiêu chuẩn mới về môi trường, xã hội và quản trị đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hàng hóa xuất khẩu.

Ðến ngày 15-10-2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 463,7 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nửa đầu tháng 10-2026, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 29,25 tỷ USD, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Alberto Vettoretti, Tổng Giám đốc nền tảng Ascentium toàn cầu (Singapore) khu vực ASEAN, Việt Nam có cơ hội từ xu hướng đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, DN phải đáp ứng yêu cầu của đối tác về chất lượng, năng lực cung ứng và khả năng duy trì đơn hàng. Nếu không bảo đảm các tiêu chuẩn cần thiết, lợi thế về giá sẽ khó giúp nhà cung cấp giữ được sức cạnh tranh.

Trong khi đó, bà Mã Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Auxesia Holdings (Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng: DN cần chuẩn bị hồ sơ và kế hoạch chuyển đổi khi tiếp cận nguồn vốn xanh. Đây là vấn đề đáng lưu ý bởi quá trình chuyển đổi sản xuất cần vốn đầu tư, trong khi nhiều DN nhỏ và vừa còn hạn chế về nguồn lực.

Nếu từng DN tự tìm hiểu quy định, đầu tư và tổ chức chuỗi cung ứng, chi phí chuyển đổi có thể tăng cao. Liên kết giữa DN xuất khẩu và các nhà cung cấp giúp thống nhất tiêu chuẩn nguyên liệu, chia sẻ thông tin và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu. Cùng với đó, sự tham gia của các đơn vị logistics và tổ chức tài chính giúp DN có thêm phương án vận chuyển, tiếp cận nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tìm cơ hội xuất khẩu

Trong xu thế tái cấu trúc thị trường, hàng hóa Việt Nam vẫn có dư địa phát triển tại các thị trường trọng điểm. Tuy nhiên, muốn tận dụng cơ hội, DN cần chuẩn bị năng lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của đối tác. Áp lực xanh hóa thể hiện rõ ở các ngành hàng chủ lực như: gỗ, nông sản, thực phẩm và công nghiệp chế biến. DN phải quan tâm đến nguồn nguyên liệu hợp pháp, khả năng truy xuất, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. Các nhà máy cũng cần từng bước kiểm soát năng lượng, phát thải để đáp ứng tiêu chí của đối tác khi tìm hiểu và lựa chọn nhà cung cấp.

Tại Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, nhiều DN sản xuất hàng tiêu dùng của Đồng Nai tham gia tìm kiếm đối tác mua hàng quốc tế; đồng thời tìm hiểu những yêu cầu cần đáp ứng khi đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Bà Lê Thị Cẩm Vân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vfarm (phường Trảng Dài), cho biết: Với các DN nhỏ và vừa, tham gia chương trình xúc tiến thương mại quốc tế là cơ hội để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Tại hội chợ, công ty đã kết nối với các đối tác đến từ Ấn Độ và Campuchia để bàn kế hoạch đưa hàng sang 2 thị trường này.

Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng, DN cũng cần chú trọng khả năng cung ứng và chất lượng sản phẩm. Liên kết giữa DN xuất khẩu với hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nhà cung cấp địa phương có thể góp phần ổn định nguồn hàng, nâng chất lượng và đáp ứng những đơn hàng lớn hơn. Qua đó, DN có thêm điều kiện mở rộng khách hàng, nâng giá trị hàng hóa địa phương và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Ở khâu vận chuyển, lựa chọn phương thức logistics phù hợp cũng góp phần kiểm soát chi phí, nhất là khi quy mô đơn hàng chưa lớn. Ông Scott Humanek, Giám đốc Khối Vận tải toàn cầu, Tập đoàn Walmart (Hoa Kỳ), cho biết: Chuỗi cung ứng phức tạp đòi hỏi quy trình đơn giản, linh hoạt và có độ tin cậy cao. Walmart đã triển khai giải pháp logistics hỗ trợ DN Việt Nam vận chuyển hàng sang Hoa Kỳ và tiếp cận khách hàng Bắc Mỹ, trong đó có vận chuyển nguyên container và hàng lẻ.

Theo ông Scott Humanek, để chuyển từ kết nối sang ký kết hợp đồng, DN cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá thành, sản lượng, thời gian giao hàng và hồ sơ chất lượng. Với những thị trường đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, khả năng chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và tính minh bạch trong quy trình sản xuất là những yếu tố rất quan trọng.