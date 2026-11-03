Hàng Việt đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trên 80% tại siêu thị, trung tâm thương mại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29-10-2026, phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái hàng Việt có chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và củng cố niềm tin của người tiêu dùng, qua đó phát huy vai trò của thị trường nội địa đối với tăng trưởng kinh tế.

Theo Chương trình, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 14-15%/năm trong giai đoạn 2026-2030, đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% tỉnh, thành phố triển khai kết nối cung - cầu hàng Việt theo ngành hàng ưu tiên. Ảnh: Thùy Linh

Cùng với mở rộng quy mô thị trường, Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước trên 80%, tại các kênh thương mại truyền thống trên 60%. Doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam phấn đấu tăng bình quân 12-15%/năm.

Để đạt được các mục tiêu này, Chương trình chú trọng phát triển mạng lưới phân phối, kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống bán lẻ, mở rộng các điểm giới thiệu và tiêu thụ hàng Việt tại đô thị, nông thôn, khu công nghiệp và khu du lịch.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung - cầu hàng Việt theo các ngành hàng ưu tiên hằng năm. Các hoạt động xúc tiến thương mại, tuần hàng Việt, khuyến mại và kích cầu tiêu dùng sẽ được tổ chức thường xuyên, gắn với những thời điểm mua sắm cao điểm.

Một nội dung đáng chú ý là thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối. Chương trình đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống phân phối, Chương trình xác định chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và xây dựng thương hiệu là những yếu tố quan trọng để hàng Việt phát triển bền vững.

Theo đó, bộ nhận diện thống nhất “Hàng Việt vì người Việt” sẽ được xây dựng gắn với các tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Danh sách doanh nghiệp, sản phẩm đáp ứng tiêu chí được công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam, tạo điều kiện để người tiêu dùng tra cứu, xác minh thông tin sản phẩm.

Nêu quan điểm về vai trò của hệ thống phân phối, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương từng nhấn mạnh rằng kênh bán lẻ hiện đại còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm. Để đưa hàng hóa vào siêu thị, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là động lực thúc đẩy các cơ sở sản xuất chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Thực tế cho thấy, việc mở rộng kênh phân phối phải đi đôi với nâng cao năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất địa phương, những yêu cầu về chất lượng, nguồn cung ổn định và xây dựng thương hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì thị trường tiêu thụ lâu dài. Bởi vậy, Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 không chỉ hướng tới gia tăng tỷ lệ hiện diện của hàng Việt trong hệ thống phân phối mà còn tập trung nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh kết nối cung - cầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.