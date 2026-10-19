Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng

Thời gian qua, nhiều thương hiệu thời trang Việt ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Các nhà sản xuất trong nước chú trọng cập nhật xu hướng, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và duy trì mức giá phù hợp. Tại một số cửa hàng thời trang Việt ở phường Yên Bái như Canifa, Yody, Savani, Aristino…, sản phẩm có mẫu mã đa dạng, chất liệu được chú trọng và giá bán phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Trang phục thương hiệu Việt có mẫu mã đa dạng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Thời tiết dần chuyển lạnh nên tranh thủ ngày nghỉ, anh Phạm Văn Thắng, ở phường Âu Lâu đến cửa hàng Savani để chọn cho mình chiếc áo khoác gió. Anh Thắng chia sẻ: “Trước đây, quần áo do các nhà sản xuất trong nước có ít mẫu mã, do đó tôi thường lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài. Tuy nhiên, bây giờ đã có nhiều cửa hàng bày bán quần áo thương hiệu Việt phù hợp với mọi lứa tuổi, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt nên tôi ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhiều thương hiệu Việt hiện có sản phẩm với mẫu mã bắt mắt, thiết kế trẻ trung, năng động và được phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố. Chị Trần Quỳnh Trang, nhân viên cửa hàng thời trang Savani ở phường Yên Bái cho biết, sản phẩm của hãng hướng đến nhiều lứa tuổi. Bên cạnh việc cập nhật xu hướng, đa dạng màu sắc, kiểu dáng, cửa hàng còn chú trọng đến chất liệu và độ bền của sản phẩm. Savani cũng thường tổ chức các đợt khuyến mại, giảm giá cho khách hàng.

Không chỉ riêng thời trang, ở nhiều lĩnh vực khác, để nâng tầm sản phẩm, thu hút khách hàng, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh chú trọng đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và bao bì. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát huy thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, góp phần đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng.

Hợp tác xã Chế biến thực phẩm sạch Gia Phú, xã Gia Phú là một ví dụ tiêu biểu trong phát triển và quảng bá sản phẩm OCOP. Hợp tác xã hiện có các sản phẩm đặc trưng như thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, lạp sườn, cá hồi hun khói, ruốc cá; trong đó, 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Hợp tác xã đã đưa sản phẩm ra thị trường thông qua hệ thống cửa hàng, đại lý và siêu thị, đồng thời tổ chức các buổi livestream giới thiệu, bán sản phẩm qua mạng xã hội Facebook, Tiktok. Sản phẩm được đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng tạo uy tín, niềm tin cho người tiêu dùng. Qua đó, hợp tác xã có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Các sản phẩm OCOP được livestream giới thiệu bày bán tại các hội chợ thương mại, lễ hội trong tỉnh thu hút khách hàng.

Theo bà Vũ Thị Thắm - Giám đốc Hợp tác xã Chế biến thực phẩm sạch Gia Phú, xã Gia Phú chia sẻ: "Việc ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu, ngày đóng gói mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin với khách hàng. Đây cũng là động lực để hợp tác xã chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường".

Thị trường nội địa Lào Cai đang cho thấy sức bật rõ nét. 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua duy trì đà tăng trưởng, nguồn cung ổn định; các hoạt động thương mại diễn ra sôi động, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Ông Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết: "Hiện, các sản phẩm hàng Việt là thực phẩm, nhu yếu phẩm chiếm trên 80% tại các kênh phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa và trung tâm thương mại). Tỉnh Lào Cai cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại như “Tuần hàng Việt Nam”, “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”, các chương trình khuyến mại tập trung, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; kết hợp xúc tiến thương mại với phát triển du lịch, lễ hội văn hóa nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa".

Năm 2026, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được gắn với nhiệm vụ phát triển thị trường nội địa, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 565 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao. Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và quảng bá trên nền tảng số được đẩy mạnh.

Tiêu biểu, phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai trên TikTok, Shopee và Facebook ngày 13/9 do Trung tâm Đo kiểm phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Trường Cao đẳng Truyền hình, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network - đối tác chiến lược của VTV5 phối hợp tổ chức đã bán hơn 2.000 sản phẩm OCOP, doanh thu khoảng 250 triệu đồng. Qua đó, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định thương hiệu hàng Việt trên thị trường.

Phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai trên TikTok, Shopee và Facebook với sự tham gia của 50 KOC, KOL, nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng khu vực phía Nam tham gia.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương trong tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, rất nhiều người tiêu dùng đã thay đổi thói quen lựa chọn sản phẩm. Chị Nguyễn Thanh Nga ở xã Trấn Yên cho hay: "Trước đây, gia đình tôi thường chọn mua thực phẩm và các đồ gia dụng nhập ngoại vì nghĩ chất lượng tốt hơn hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, hiện nay, hàng Việt ngày càng đa dạng về mẫu mã, chất lượng được nâng cao mà giá cả hợp lý nên gia đình tôi đã chuyển sang sử dụng nhiều sản phẩm trong nước. Tôi thấy hàng Việt hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, có chính sách bảo hành tốt mà còn giúp gia đình tiết kiệm chi phí”.

Tuy nhiên hàng Việt vẫn còn hạn chế như một số sản phẩm Việt chưa có thương hiệu mạnh, bao bì chưa hấp dẫn, hoạt động tiếp thị còn hạn chế nên khó tạo sức hút với người mua; các mặt hàng nông sản, thực phẩm do nguồn cung theo mùa vụ, giá cả biến động, bảo quản và vận chuyển chưa tốt có thể làm tăng chi phí, giảm sức cạnh tranh.

Để khắc phục những hạn chế trên, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần đặt chất lượng, uy tín và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Bảo đảm nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, niêm yết giá và cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm là những yếu tố góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt.