Kết hợp quảng bá sản phẩm trong nước với tuyên truyền nhận diện hàng thật - hàng giả, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 16 tạo không gian để người tiêu dùng trực tiếp tiếp cận và tìm hiểu hàng hóa chính hãng. Nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc như dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda; máy tính, đồng hồ Casio, yến sào Khánh Hòa; mật mơ, mơ muối tía tô của Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc (Ninh Bình); các sản phẩm homecare sinh học từ thương hiệu FUWA…

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tham quan các gian hàng tại chương trình

Thông qua việc trưng bày sản phẩm chính hãng, khách tham quan có thể quan sát trực tiếp, tìm hiểu đặc điểm nhận diện và tiếp cận những thông tin cần thiết để phân biệt hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng với sản phẩm giả mạo. Đây là cách tiếp cận trực quan, giúp kiến thức về nhận diện hàng hóa không chỉ dừng lại ở những khuyến cáo chung mà được cụ thể hóa qua từng sản phẩm.

Không gian trưng bày sản phẩm

Bà Trần Thị Thanh, đồng sáng lập thương hiệu tẩy rửa sinh học Fuwa3e thuộc Công ty TNHH FUWA Biotech cho biết, đến với chương trình lần này, FUWA mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn các sản phẩm tẩy rửa sinh học tới người tiêu dùng, đồng thời cung cấp thông tin về nguồn gốc, thành phần và quy trình sản xuất để khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm. Theo bà, những chương trình kết nối trực tiếp như “Sức sống hàng Việt” là cơ hội để doanh nghiệp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, lắng nghe phản hồi từ thị trường và từng bước xây dựng niềm tin đối với hàng Việt.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, “Sức sống hàng Việt” số 16 còn tạo thêm không gian kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp cùng Napas và các đối tác liên quan lần đầu tiên tổ chức phiên livestream trên nền tảng Tiktok nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm chính hãng, mở rộng kênh tiếp cận khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên môi trường số.

Hoạt động này cũng góp phần đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, đồng thời lan tỏa thói quen ưu tiên lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Người dân trực tiếp trải nghiệm cách phân biệt hàng thật - giả tại chương trình

Được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai từ đầu năm 2026, “Sức sống hàng Việt” là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại hướng tới thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước. Qua các kỳ tổ chức, chương trình từng bước xây dựng không gian kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp với quảng bá trên các nền tảng số. Các sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP và hàng hóa của doanh nghiệp được lựa chọn giới thiệu tại chương trình, qua đó góp phần quảng bá giá trị sản phẩm, nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Với chương trình số 16, việc bổ sung nội dung trưng bày và nhận diện hàng thật - hàng giả đã mở rộng ý nghĩa của hoạt động xúc tiến tiêu dùng. Không chỉ tạo thêm cơ hội để hàng Việt đến với khách hàng, chương trình còn góp phần hình thành thói quen mua sắm có trách nhiệm, ưu tiên sản phẩm chính hãng và có nguồn gốc rõ ràng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người tiêu dùng, tạo nền tảng cho hàng Việt phát triển bền vững trên thị trường nội địa.

Các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hàng chính hãng tại chương trình