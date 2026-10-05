Hàng Việt cần sức sống từ thị trường

Từ giới thiệu sản phẩm đến đối thoại với thị trường

Một phiên livestream kéo dài 30 phút, 120kg gạo nếp hương Bảo Lạc được khách hàng chốt mua. Con số không lớn nếu đặt cạnh quy mô của thị trường hàng hóa nhưng lại đáng chú ý ở khía cạnh khác: Một sản phẩm đặc trưng của vùng biên, vốn có khoảng cách khá xa với thị trường đô thị, có thể nhanh chóng tiếp cận người mua thông qua một nền tảng số.

Điều đáng nói hơn là trước khi quyết định mua, người xem liên tục đặt câu hỏi về nguồn gốc, đặc điểm, cách sử dụng và giá bán. Như vậy, livestream không còn đơn thuần là một “kênh bán hàng”, mà trở thành không gian để doanh nghiệp đối thoại với người tiêu dùng.

Đây cũng chính là điểm khác biệt của “Sức sống hàng Việt”. Từ phiên đầu tiên tại 62 Tràng Tiền, mô hình đã kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream. Nếu điểm bán trực tiếp giúp khách hàng nhìn tận mắt, chạm tận tay và tìm hiểu sản phẩm, thì nền tảng số mở rộng phạm vi tiếp cận vượt khỏi giới hạn địa lý. Quan trọng hơn, cả hai kênh cùng tạo ra phản hồi tức thời từ thị trường.

Chương trình Sức sống hàng Việt số 4 góp phần quảng bá tiêu thụ hàng Việt

Với doanh nghiệp, những phản hồi ấy có giá trị không kém một đơn hàng. Đó là thông tin về thị hiếu, mức giá, mẫu mã, bao bì, cách kể câu chuyện sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng. Ngay sau những chương trình đầu tiên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh coi đây là một kênh thử nghiệm thị trường hữu ích khi 100% đơn vị tham gia mong muốn tiếp tục được hỗ trợ và tham gia các kỳ tiếp theo.

Thực tế từ Cao Bằng cho thấy rõ hơn giá trị này. Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của tỉnh được đưa về 62 Tràng Tiền, từ miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, mật ong người Tày đến các sản phẩm trà, hàng thủ công truyền thống. Không chỉ bán hàng, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng Thủ đô để hiểu nhu cầu và khả năng tiêu thụ của thị trường.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh nhấn mạnh, điểm cốt lõi của chương trình là đưa hàng hóa đến trực tiếp người tiêu dùng, gắn giới thiệu sản phẩm với bán hàng và tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Với doanh nghiệp, những thông tin thu được từ thị trường là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, cách thức bán hàng và tìm kiếm thêm kênh phân phối.

Nhìn rộng hơn, đây là sự chuyển dịch cần thiết trong hoạt động hỗ trợ hàng Việt. Bởi thị trường hiện nay không thiếu sản phẩm, điều khó hơn là làm sao để một sản phẩm có chất lượng được người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và lựa chọn.

Để đặc sản địa phương bước ra thị trường lớn

Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất ở địa phương, khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu dùng lớn vẫn là một rào cản. Có sản phẩm tốt nhưng chưa có thương hiệu; có câu chuyện đặc sắc nhưng chưa biết cách kể; có nhu cầu mở rộng thị trường nhưng thiếu kinh nghiệm bán hàng trên nền tảng số.

Người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm tại chương trình

Câu chuyện của Công ty TNHH Một thành viên Trường Giang Lai Châu là một ví dụ. Doanh nghiệp đưa cây mắc ca về địa phương từ năm 2015 nhưng việc tiêu thụ vẫn gặp khó khăn do sản xuất còn hạn chế và sản phẩm chưa được quảng bá rộng rãi. Tham gia “Sức sống hàng Việt”, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp cận thêm khách hàng và từng bước thay đổi phương thức bán hàng thông qua livestream, thương mại điện tử.

Trong khi đó, với Yến sào Khánh Hòa, bài toán lại nằm ở niềm tin. Bà Đỗ Kế Nhân Thế, đại diện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, chi nhánh Hà Nội cho rằng việc phân biệt hàng thật, hàng giả vẫn là thách thức trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả, nhái. Bởi vậy, một không gian bán hàng có sự tham gia của cơ quan quản lý không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá mà còn góp phần cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng.

Những câu chuyện này cho thấy, phát triển thị trường nội địa không thể chỉ đặt lên vai doanh nghiệp. Đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và sản phẩm vùng miền, việc bước vào các kênh phân phối hiện đại đòi hỏi cả năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhận diện thương hiệu lẫn kỹ năng tiếp thị số.

Ở góc độ đó, việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước duy trì “Sức sống hàng Việt” định kỳ hai tuần một lần trong năm 2026 có ý nghĩa đáng chú ý. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm một điểm bán, mà hướng tới hình thành một địa chỉ quen thuộc tại 62 Tràng Tiền, nơi hàng Việt được giới thiệu, kết nối và kiểm chứng thường xuyên bằng phản ứng của thị trường.

Điều cần hướng tới trong chặng đường tiếp theo là làm sao để những kết nối tại đây không dừng lại sau mỗi phiên livestream hay vài ngày trưng bày. Một sản phẩm bán được trong chương trình mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng từ những đơn hàng đầu tiên hình thành mạng lưới khách hàng, đối tác phân phối và những kênh tiêu thụ ổn định. Bởi vậy, việc tiếp tục ứng dụng công nghệ số, tăng tính tương tác và làm nổi bật câu chuyện văn hóa, vùng miền của từng sản phẩm là hướng đi phù hợp.

Sản phẩm trứng gà thảo dược được giới thiệu tại phiên livestream

Có thể thấy, sức sống của hàng Việt không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm được giới thiệu hay số đơn hàng phát sinh trong một phiên bán hàng. Sức sống ấy phải được thể hiện ở khả năng đứng vững trên thị trường, tạo dựng niềm tin và quay trở lại với người tiêu dùng bằng chất lượng ngày càng tốt hơn.

Khi một bao gạo vùng cao có thể tìm được người mua ở Hà Nội chỉ sau vài chục phút livestream; khi một sản phẩm địa phương có cơ hội trực tiếp lắng nghe khách hàng và khi doanh nghiệp biết dùng phản hồi ấy để hoàn thiện sản phẩm, khoảng cách giữa “hàng Việt” và “thị trường” đang được rút ngắn.

Đó cũng là lúc Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có thêm một nền tảng mới: Không chỉ vận động người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt mà tạo điều kiện để hàng Việt đủ sức cạnh tranh, đủ độ tin cậy và đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của chính người tiêu dùng trong nước.