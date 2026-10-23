Hãng viễn thông Nhật xin lỗi về vụ cháy rừng lớn ở Mông Cổ

Đám cháy bùng phát tại Khu bảo tồn Numrug, sau đó lan rộng ra các vùng đồng cỏ. Nguồn: dotdotnews.com

Hãng thông tấn nhà nước Montsame của Mông Cổ đưa tin, đám cháy bùng phát tại Khu bảo tồn Numrug thuộc tỉnh Dornod ở miền Đông nước này vào ngày 8-10, sau đó lan rộng ra các vùng đồng cỏ.

Cơ quan này cho biết diện tích bị cháy là hơn 520.000 ha, trong đó có khoảng 80% diện tích khu bảo tồn. Đây được coi là khu vực quan trọng để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học của Mông Cổ.

Theo hãng thông tấn Montsame, mức độ thiệt hại sẽ được đánh giá, bao gồm cả ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Cơ quan này cho biết thêm, Chính phủ Mông Cổ hôm 21-10 đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân và hoàn cảnh xảy ra vụ cháy, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự việc tái diễn.

KDDI đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc, đồng thời cho biết vụ cháy xảy ra liên quan đến hoạt động của công ty con Mobicom có trụ sở tại Mông Cổ. KDDI khẳng định họ đặc biệt nghiêm túc nhìn nhận việc vụ cháy đã gây ra tác động đáng kể đến môi trường tự nhiên của Mông Cổ.

KDDI chưa tiết lộ chi tiết về vụ cháy. Tuy nhiên, hãng viễn thông này nói rằng các lãnh đạo của Mobicom, bao gồm cả giám đốc điều hành người Nhật, đã đi xe vào khu bảo tồn tự nhiên để tiến hành thử nghiệm mạng lưới thông tin liên lạc. KDDI cho biết thêm họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Mobicom phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Theo NHK