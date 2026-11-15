Hàng vạn lượt khách hành hương về đền Chợ Củi trước ngày khai hội
Mặc dù còn 3 ngày nữa mới khai hội (18/11) nhưng thời điểm này, tại di tích lịch sử quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh), du khách đã tập nập về đây tham quan, làm lễ.
Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo các nghi thức phần lễ và hoạt động phần hội, công tác phục vụ du khách thập phương về chiêm bái cũng được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Ban quản lý đã huy động 15 xe điện cùng đội ngũ tài xế trực luân phiên, bảo đảm việc trung chuyển diễn ra thông suốt, thuận tiện. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên đền, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực di tích để tránh ùn tắc. Đặc biệt, chúng tôi siết chặt công tác quản lý dịch vụ, quán triệt tinh thần ứng xử văn minh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, chèn ép hay "chặt chém" giá cả, quyết tâm xây dựng hình ảnh mùa lễ hội đền Chợ Củi an toàn, thân thiện và giàu bản sắc".
Ông Nguyễn Công Đức - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp UBND xã Nghi Xuân, phụ trách quản lý đền Chợ Củi
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hang-van-luot-khach-hanh-huong-ve-den-cho-cui-truoc-ngay-khai-hoi-post320349.html