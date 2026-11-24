Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức, đồng thời đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Khán giả lấp đầy các khán đài trước giờ diễn ra chương trình Concert.

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

“Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại; khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình gồm phần khai từ và 3 chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ, hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Dù 20 giờ chương trình mới diễn ra, nhưng từ cuối giờ chiều, khán giả đã vào kín sân qua cửa soát vé theo chỉ dẫn của tình nguyện viên. Tại khán đài Rặng Rỡ (khán đài A), bà Phạm Thị Lương (60 tuổi, đến từ Hưng Yên) hào hứng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được trực tiếp tham dự một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Khu vực khán đài A (Rạng Rỡ) lấp kín khán giả từ 19 giờ.

“Có mặt tại Hà Nội từ sáng 24/11, tôi và các cháu háo hức đợi chương trình diễn ra để sớm vào sân. Đây là một trải nghiệm đặc biệt đối với gia đình tôi”, bà Lương chia sẻ.

Gần 20 giờ, tại các khán đài và Fanzone hàng vạn khán giả đã lấp đầy các ghế ngồi. “Ai cũng háo hức, mong chờ chương trình diễn ra. Tôi thực sự choáng ngợp trước không gian rộng lớn và sân khấu được đầu tư công phu. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED và cách bố trí không gian tạo nên một tổng thể ấn tượng, khiến tôi càng mong chờ những tiết mục nghệ thuật sắp diễn ra”, bạn trẻ Nguyễn Quang Vinh nói.

Không khí sôi động trên khán đài trong khi chương trình chính thức khai mạc.

Có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ sớm để chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, hai chị em Nguyễn Quốc Vinh và Nguyên Minh Hòa (Hà Nội) đều bày tỏ sự hào hứng, mong đợi. “Đây không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn mà còn là dịp để cảm nhận niềm tự hào về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam”, Nguyễn Minh Hòa nói.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với thời lượng 120 phút, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình quy tụ 1.500 nghệ sĩ và có màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV.