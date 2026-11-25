Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.

Ngay từ trước giờ diễn tối 24-11, không khí tại khu vực tổ chức chương trình đã trở nên sôi động. Hàng chục nghìn khán giả ở nhiều độ tuổi háo hức có mặt, chờ đợi được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, sân khấu mở ra một không gian nghệ thuật đầy màu sắc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại.

Từ những giai điệu mang âm hưởng dân gian đến các màn trình diễn sôi động, trẻ trung, chương trình đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Mỗi phần trình diễn không chỉ mang đến sự mãn nhãn về thị giác mà còn khơi gợi niềm tự hào về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Điểm nhấn của “Muôn sắc Việt Nam” là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tạo nên những lớp diễn đa dạng về hình ảnh và âm thanh. Những màn múa được dàn dựng đồng đều, trang phục rực rỡ cùng hiệu ứng ánh sáng sân khấu đã góp phần tôn lên vẻ đẹp của từng tiết mục.

Có những khoảnh khắc, khán giả cùng hòa theo nhịp điệu, ngân nga giai điệu quen thuộc, khiến không gian biểu diễn trở nên gần gũi và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, khán giả hào hứng cổ vũ khi các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng biểu diễn.

Những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm đem đến chiều sâu và sự tinh tế trong biểu diễn, trong khi các gương mặt trẻ mang đến nguồn năng lượng mới, sự sáng tạo và tinh thần hiện đại. Sự tiếp nối ấy góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc, thể hiện sức sống của văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Không chỉ là dịp thưởng thức nghệ thuật, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" còn trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khán giả hòa mình vào không gian ấn tượng, độc đáo của "Muôn sắc Việt Nam".

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ, chia sẻ hình ảnh và cảm xúc về một đêm nghệ thuật đặc biệt.

Khán giả trẻ hào hứng với các tiết mục biểu diễn tại chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức.

Nhiều khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình được ghi lại.

Khán giả hào hứng lưu lại hình ảnh của những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu trong chương trình.

Không khí sôi động lan tỏa khắp khán đài với sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng vạn khán giả.

Với sự đầu tư về nội dung, quy mô dàn dựng và chất lượng biểu diễn, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Những tràng pháo tay kéo dài, sự hào hứng của khán giả là minh chứng cho sức hấp dẫn của một sự kiện nghệ thuật được đông đảo công chúng đón nhận.