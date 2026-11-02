Hàng vạn khán giả cùng nhau 'Nối vòng tay lớn' trong sắc đỏ tự hào tại concert Quốc gia

Mở màn đêm diễn là ca khúc chủ đề Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Kết hợp giữa rock, jazz, dàn nhạc giao hưởng và công nghệ trình diễn ánh sáng, tiết mục tạo không khí sôi động ngay từ những phút đầu. Đặc biệt, hàng nghìn khán giả cùng đứng dậy, nắm tay nhau và hòa giọng, tạo nên hình ảnh những vòng tay nối dài trên khắp sân vận động. Với chủ đề xuyên suốt về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chương trình được chia thành ba chương nghệ thuật, lần lượt kể câu chuyện về nguồn cội, hành trình dựng xây đất nước và khát vọng tương lai.

Hàng vạn khán giả cùng mang sắc đỏ tạo nên không gian xúc động trong concert "Tự hào là người Việt Nam".

Ở chương đầu tiên Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ, loạt ca khúc quen thuộc như Làng tôi, Giai điệu Tổ quốc, Nhạc rừng, Lá đỏ được thể hiện qua giọng hát của Hương Ly, NSƯT Đăng Dương, Hòa Minzy và Phạm Anh Khoa. Những giai điệu gắn với lịch sử kháng chiến đưa khán giả trở về ký ức về một thời kỳ mà tình đồng bào và sự đồng lòng trở thành sức mạnh của dân tộc.

Chương hai Chung một đất nước - Chung một niềm tin, chương trình chuyển mạch sang cuộc sống trong thời bình. Các tiết mục Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Em đi giữa biển vàng, Em ở nông trường, em ra biên giới, Tình đỏ mênh mông... tái hiện hình ảnh lao động, sản xuất và sự gắn bó giữa những vùng miền. Lâm Bảo Ngọc, Bảo Trâm Idol, Tố My, Hương Ly và Phạm Anh Khoa mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau cho chương này.

Bảo Trâm gây ấn tượng mạnh trong đêm diễn.

Khán giả được đắm chìm trong không gian âm nhạc, với các bản nhạc đi cùng năm tháng được phối lại trẻ trung và đầy sức sống.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở chương cuối Chung một khát vọng - Chung một tương lai. Sau phần trình diễn Tự nguyện của Võ Hạ Trâm, chương trình tổ chức nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng được đưa từ ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Các cựu chiến binh trao ngọn lửa cho thế hệ trẻ, tạo nên khoảnh khắc kết nối giữa những người đi trước và lớp người tiếp nối.

Tiếp đó, Tùng Dương thể hiện Khát vọng tuổi trẻ, Noo Phước Thịnh mang đến liên khúc Việt Nam tươi đẹp – Tôi yêu Việt Nam. Võ Hạ Trâm cùng các Hoa hậu Việt Nam xuất hiện trong Việt Nam trong tôi là, trước khi Tùng Dương khép lại phần trình diễn trên sóng truyền hình với Âm vang Tổ quốc.

Sau màn pháo hoa, chương trình tiếp tục với phần biểu diễn ngoài sóng kéo dài 60 phút, với sự xuất hiện trở lại của Hoà Minzy, Phạm Anh Khoa và ban nhạc Ngũ Cung.

Hoà Minzy khoe giọng ngọt lịm với "Tàu anh qua núi".

Hàng vạn khán giả "quẩy" cực sung đến phút cuối của concert.

Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn được tổ chức trong dịp hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng thời gắn với Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026.