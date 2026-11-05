Hàng tỷ USD vốn ngoại ồ ạt chảy về các ngân hàng Việt trước thềm phiên hoán đổi 2 tỷ USD

Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thực hiện can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD.

Cụ thể, tỷ giá mua giao ngay được ấn định ở mức 24.399 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD, chênh lệch 305 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026.

Theo phương án này, các tổ chức tín dụng tham gia bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn.

Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn từ thị trường quốc tế thông qua vay hợp vốn, khoản vay song phương và phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ.

NHNN sẽ thực hiện hoán đổi với các tổ chức tín dụng có dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên. Hạn mức đăng ký tối đa là 1,6 tỷ USD mỗi tổ chức tín dụng, đồng thời không vượt quá tổng dư nợ đáp ứng điều kiện.

Ghi nhận của VnBusiness cho thấy, trước khi NHNN phát đi tín hiệu can thiệp thị trường ngoại tệ, bảng cân đối kế toán của hàng loạt nhà băng đã kịp lấp đầy bởi các dòng vốn trung và dài hạn từ thị trường tài chính quốc tế. Những hợp đồng hợp vốn và phát hành trái phiếu ngoại liên tục được kích hoạt từ năm 2025 kéo dài sang năm 2026, biến các ngân hàng Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn của các định chế tài chính toàn cầu.

VPBank là cái tên nổi bật nhất trong chiến dịch gom nguồn vốn ngoại. Cuối tháng 6/2026, ngân hàng này đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững lên tới 1,44 tỷ USD với 15 định chế quốc tế, vượt xa kỳ vọng ban đầu là 1,2 tỷ USD.

Trước đó vào năm 2025, ngân hàng này từng ghi dấu ấn với gói vay hợp vốn 1,56 tỷ USD cùng lô trái phiếu bền vững 300 triệu USD kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 9/2030. Báo cáo tài chính riêng lẻ ngày 30/9/2026 của VPBank cho thấy quy mô nợ vay ngoại tệ từ các tổ chức tài chính khác đạt xấp xỉ 161.729 tỷ đồng, đi kèm khoản trái phiếu quốc tế 300 triệu USD vẫn còn gần 4 năm thời hạn.

Cùng đường đua quy mô lớn, Techcombank chốt thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá đúng 1 tỷ USD trong quý 3/2026. Lãnh đạo ngân hàng này xác nhận chi phí lãi vay đạt mức rất cạnh tranh trên thị trường vốn ngoại.

Tại SHB, chiến lược huy động quốc tế cũng ghi nhận sự tăng tốc ngoạn mục. Sau khi tích lũy 600 triệu USD từ hai thương vụ hợp vốn trung hạn trong năm 2025, ngân hàng tiếp tục công bố khoản vay 340 triệu USD kỳ hạn 3 năm do Sumitomo Mitsui Banking Corporation điều phối vào ngày 12/10/2026, nâng tổng giá trị các đợt vay quốc tế lên 940 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, SHB còn chào bán thành công 229 triệu SGD trái phiếu tại Singapore, bao gồm 129 triệu SGD kỳ hạn 3 năm lãi suất 2,9%/năm và 100 triệu SGD kỳ hạn 5 năm lãi suất 3,15%/năm.

Cuối tháng 7/2026, HDBank công bố hoàn tất khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD, vượt 60% so với quy mô dự tính nhờ sự hậu thuẫn từ Ngân hàng Phát triển châu Á cùng Standard Chartered để hướng dòng tiền vào phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong nửa đầu năm 2026, MB khép lại các giao dịch vay hợp vốn và song phương bằng USD có tổng quy mô 550 triệu USD, do văn phòng luật Baker McKenzie tư vấn, với sự tham gia của các tên tuổi lớn như Wells Fargo, Standard Chartered, OCBC và Landesbank Baden-Württemberg.

ACB cũng kịp ghi tên vào danh sách huy động lớn khi hoàn tất khoản vay hợp vốn quốc tế 500 triệu USD kỳ hạn 3 năm vào quý 3/2026, lên kế hoạch rút vốn trong quý 4. Đầu tháng 10 vừa qua, VIB đón dòng tiền 285 triệu USD từ 9 tổ chức tài chính châu Á với chi phí vay giảm khoảng 30 điểm cơ bản, nằm trong chiến lược dài hơi nhằm huy động 1 tỷ USD vốn quốc tế trung và dài hạn.

Chính nhờ những thương vụ nghìn tỷ ngoại tệ tích lũy liên tục từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm ngân hàng nói trên là những cái tên hiếm hoi nắm chắc điều kiện dự thầu. Nếu toàn bộ hạn mức 2 tỷ USD được kích hoạt, hệ thống sẽ được bơm một lượng tiền đồng khổng lồ lên tới khoảng 48.798 tỷ đồng, thay thế cho những đợt can thiệp kỳ hạn siêu ngắn như 21 ngày hồi tháng 2, 14 ngày vào tháng 6 hay 7 ngày trong tháng 9/2026.

Động thái hoán đổi ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh NHNN triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản và giảm chi phí vốn cho hệ thống ngân hàng. Trước đó, cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời có một loạt động thái điều chỉnh theo hướng nới lỏng các giới hạn đối với hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày bổ sung một kênh hỗ trợ nguồn vốn bằng VND có thời hạn dài hơn, giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc cân đối thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn.