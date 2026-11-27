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Các khoản cắt giảm và thay đổi chính sách đối với Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đe dọa loại hàng triệu trẻ em Mỹ khỏi danh sách nhận bữa ăn miễn phí tại trường học.

Việc cắt giảm Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung-chương trình chống đói lớn nhất tại Mỹ- được các nghị sỹ Đảng Cộng hòa thông qua trong đạo luật chính sách đối nội vào mùa hè vừa qua đã khiến khoảng 2 triệu trẻ em không còn nhận được phiếu thực phẩm.

Sự sụt giảm này gây ra hiệu ứng dây chuyền khi tước đi quyền tự động chứng nhận nhận bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí tại các trường công lập trên khắp cả nước.

Theo quy định của Điều khoản Tự nguyện Cộng đồng (CEP) thuộc đạo luật năm 2010, các trường học ở khu vực có tỷ lệ nghèo cao với số lượng lớn học sinh nhận trợ cấp công cộng như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung sẽ được ngân sách liên bang hỗ trợ kinh phí để cung cấp bữa ăn miễn phí cho toàn bộ học sinh.

Trong năm học 2025-2026, khoảng 55.000 trường học đã áp dụng chính sách này, cung cấp bữa ăn miễn phí cho hơn 27 triệu học sinh. Tuy nhiên, việc tỷ lệ đăng ký Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung sụt giảm đã làm giảm khả năng đáp ứng tiêu chuẩn tham gia CEP của nhiều trường học.

Chuyên gia phân tích chính sách dinh dưỡng trẻ em Erin Hysom thuộc Tổ chức nghiên cứu và hành động về thức ăn cảnh báo rằng việc trẻ em rời khỏi danh sách Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung sẽ tạo ra tác động tiêu cực lan rộng trong nhà trường và từng gia đình, dẫn đến nguy cơ gia tăng tình trạng thiếu ăn.

Nhiều trường công lập lớn tại các khu vực đô thị và nông thôn Mỹ đã bắt đầu dừng chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí. Tại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, Giám đốc dịch vụ dinh dưỡng trường học Michael Francis cho biết cơ quan này đã ngừng cung cấp bữa ăn miễn phí toàn bộ tại 22 trường trong mùa thu năm nay, chiếm khoảng một nửa số trường của trường công lập.

Tương tự, Giám đốc dinh dưỡng trẻ em Jennifer Gordon thuộc Trường công lập Laveen gần thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona cho biết số lượng học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí trực tiếp đã giảm 500 em trong năm học này, buộc trường công lập phải tính đến phương án chấm dứt chương trình trong 2 năm tới nếu xu hướng giảm tiếp tục diễn ra.

Trong tháng 11, Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục đề xuất quy định mới nhằm siết chặt điều kiện tham gia Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, dự kiến sẽ loại khoảng 1,8 triệu trẻ em khỏi danh sách tự động đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí.

Cựu quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ Cindy Long dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận định những chính sách cắt giảm này có thể là đòn quyết định làm chấm dứt hoàn toàn các chương trình bữa ăn học đường toàn dân./.