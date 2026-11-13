Hàng triệu người tại Gaza cần cứu trợ

Người dân Palestine lấy nước sinh hoạt tại trại tị nạn ở thành phố Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Tom Fletcher cho biết, các nhân viên cứu trợ Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo về nhu cầu cấp thiết đối với các vật dụng thiết yếu trong mùa Đông tại Gaza. Tuy nhiên, dù các bộ trưởng ngoại giao và đối tác cam kết hỗ trợ, việc triển khai vẫn bị trì hoãn với lý do chờ kết quả bầu cử và thành lập chính phủ mới tại Israel.

Người dân Gaza đang phải đối mặt với giá rét và những cơn bão khiến hàng nghìn lều tạm bị sập hoặc ngập nước. Ông Fletcher kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Gaza, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động, khôi phục hoạt động thương mại và cấp kinh phí cho kế hoạch cứu trợ. Các mặt hàng cấp thiết gồm nơi trú ẩn kiên cố, quần áo ấm, chăn màn, thiết bị sưởi, máy phát điện, nhiên liệu và thiết bị bơm nước, dọn dẹp đống đổ nát.

Trong khi đó, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng vừa kêu gọi các đối tác quốc tế tăng tài trợ cho kế hoạch phục hồi dựa trên tạo sinh kế tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo ILO, riêng tại Gaza, khoảng 252.000 việc làm đã bị mất trong giai đoạn từ quý III-2023 đến quý III-2025, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 85,1%, trong khi thu nhập từ lao động thiệt hại 2,77 tỷ USD. ILO cho rằng viện trợ nhân đạo cần đi đôi với khôi phục việc làm, doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu để tạo nền tảng phục hồi bền vững.