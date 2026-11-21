Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 21/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Nội dung quan trọng nhất của Nghị quyết là quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến hết ngày 23/10/2026.

Theo đó, Nghị quyết đã quy định xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp liên quan với người nộp thuế đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người nộp thuế chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp.

Với các khoản tiền chậm nộp, Nghị quyết cũng quy định xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiện, gồm: Đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); Đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận.

Tuy nhiên, người nộp thuế sẽ không được xóa tiền chậm nộp nếu có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; là chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Tương tự, người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế liên quan trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng không được xóa tiền chậm nộp.

Quy định trên dự kiến tác động tới hàng triệu người nộp thuế đang ở trạng thái 03, 06.

Cụ thể, theo báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý liên quan dự thảo Nghị quyết, Chính phủ cho biết đến ngày 23/10, cả nước còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục.

Cơ chế khoanh, xóa nợ hiện hành có thể giải quyết trường hợp đủ điều kiện của Luật Quản lý thuế nhưng chưa có cơ chế đặc thù xóa tiền chậm nộp trên cơ sở người nộp thuế nộp đủ nợ gốc và có hồ sơ hợp lệ về mã số thuế. Do đó, Chính phủ cho rằng cần Quốc hội quyết định để sớm tháo gỡ khó khăn, thu hồi nợ gốc còn khả năng thu và giảm chi phí quản lý tồn đọng.

Bên cạnh đó, ngày 9/10, EU đã đưa Việt Nam ra khỏi Phụ lục I và chuyển sang Phụ lục II; Việt Nam tiếp tục thuộc diện theo dõi trong thời gian chờ kết quả đánh giá chuyên sâu của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), dự kiến vào quý II/2028.

Theo Chính phủ, việc chuyển danh sách ghi nhận cải cách đã thực hiện nhưng chưa kết thúc yêu cầu khắc phục. Việt Nam cần sớm có kết quả thực thi có thể kiểm chứng về giám sát, xử lý pháp nhân không hoạt động, cập nhật, lưu giữ và cung cấp thông tin.

Báo cáo giải trình cũng nêu rõ GF không trực tiếp khuyến nghị xóa nợ thuế, chính sách xử lý nợ là giải pháp hỗ trợ trong nước, tháo gỡ rào cản tài chính để người nộp thuế thanh toán nợ gốc, hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tạo điều kiện xử lý tình trạng pháp lý và chuẩn hóa dữ liệu.

Việc ban hành Nghị quyết không đồng nghĩa giải quyết ngay toàn bộ số tồn đọng mà còn cần thời gian phổ biến chính sách, xác minh đối tượng, đối chiếu nghĩa vụ, xử lý hồ sơ và kiểm tra kết quả.

Hiện nay, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế để chuẩn bị cho kỳ đánh giá chuyên sâu vào quý II/2028; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả kiểm chứng.