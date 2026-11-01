Hàng triệu người đón tin vui: Giá điện chính thức giảm 2% về mức 2.159 đồng/kWh

Ngày 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này giảm 2% so với mức hiện hành.

EVN cho biết việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, sau khi tập đoàn rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành.

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cùng ngày, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Trong đó, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Định hướng giảm giá điện được đưa ra trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân đã trải qua 4 lần điều chỉnh tăng kể từ tháng 5/2023 đến nay.

Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh. Đến tháng 11 cùng năm, giá tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh. Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/kWh. Lần điều chỉnh gần nhất diễn ra vào tháng 5/2025, với mức tăng 4,8%, đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 2.204,07 đồng/kWh.

Như vậy, sau 4 lần điều chỉnh, giá điện bình quân đã tăng tổng cộng 339,63 đồng/kWh, tương đương khoảng 18,2% so với mức 1.864,44 đồng/kWh trước tháng 5/2023.

Với mức giảm 2% từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân còn 2.159,9 đồng/kWh, song vẫn cao hơn khoảng 15,8% so với thời điểm trước đợt tăng giá tháng 5/2023.

Theo EVN, việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.